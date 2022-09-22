Para için öldürmüş: Katil zanlısı Güven Güler’in arkadaşı itiraf etti

Başakşehir ve Küçükçekmece’de saatler içerisinde 3 kişiyi öldürüp ikisi polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler’in, Cinayet Büro Amirliği’nde ifade vermeyi reddederek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Başakşehir’deki bir viyadükteki kanalın içinde yakalanan ve uyuşturucu etkisinde olan katil zanlısının, polisleri karşısında görünce “Ben yapmadım” dediği öğrenildi.

Uyuşturucu etkisinde olan ve ifadesi alınmakta zorlanılan Güven Güler’in ilk ifadesinde “Benim Hamas adında bir cinim var. Bana kötü davrananları öldürmemi söyledi. Ben de öldürdüm. Taksici iyi davranınca, cinim bana ‘Sana iyi davrandı onu öldürme’ dedi” beyanında bulunduğu öne sürüldü. Katil zanlısının, uyuşturucu etkisi geçtikten sonra ifadesini reddettiği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

REKLAM

EVE ALMADI

Ancak Güven Güler’in işlediği cinayetleri yanında bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki A.Ü. itiraf etti. A.Ü. ifadesinde Güven Güler’le arkadaşı Ergül Maden’i öldürdükten sonra babası Celal Meşgül’ü de öldürdüğünü açıkladı ve şunları söyledi: “Amcasının evine gittik. Kapıyı yengesi açtı. Yengesi Güven’i içeri almadı. Yengesinden para istedi. Yengesi para vermeyi de reddedince, Güven silahını çıkarıp yengesine ateş etti.”

KAFASINDA MERMİYLE YAŞIYOR

Soruşturmayı çok yönlü yürüten polis, Güler’in 6 ay önce amcası M.G. tarafından uyuşturucuyu evinde sakladığı iddiasıyla vurulduğunu tespit etti. Amca M.G.’nin bu olaydan sonra cezaevine girdiği belirlenirken, başından vurulan Güven Güler’in ise 3 ay hastanede tedavi gördüğü, riskli olduğu için başındaki mermi çekirdeğinin çıkarılmadığı da öğrenildi. Güler’in cinayetleri ve yaralamaları gerçekleştirdiği el yapımı tabancanın, başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal polis laboratuvarında incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

REKLAM