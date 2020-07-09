İstanbul’da 40 emniyet müdürünün yeri değişti

Teknoloji

Şizofren Zayed: Dubai’nin var olmayan insanlarla kurduğu propaganda dünyası

7 Temmuz 2020 günü Daily Beast’te Adam Rawnsley imzasıyla ‘Aşırı Sağ Amerikan medyası Ortadoğu Propaganda makinasının tuzağına düştü' formatında dosya bütün dünyada büyük ses getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Batılı medya platformlarını aptal yerine koyduğu ortaya çıktı. Var olmayan kişiler üzerinden kurguladıkları sahte karakterler tam 46 medya kurumunda 90 makale yazmış. Kurguladıkları sahte karakterlerin kimisi akademisyen kimisi bakanlık görevlisi. Kimisi Finli bir iş adamı kimisi ünlü Japon profesör. Beş benzemezin ortak noktası ise tutkulu bir Türkiye düşmanlığı. Katar ve İran’dan da nefret eden bu ‘uzman’ grubu özellikle Libya’da Türkiye’nin kazandığı mevzilerden sonra bütün enerjilerini Türkiye’ye yoğunlaştırmış durumda.