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ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 627 müdür ve amir için atama ve yer değiştirme

Emniyet'te kritik atama ve yer değiştirmeler: 627 müdür ve amiri kapsıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü yüzlerce personelin atama ve yer değiştirme işlemini gerçekleştirdi. Atama ve yer değiştirmelerin emniyet müdürü ve amiri rütbesindeki personelleri kapsadığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

MÜDÜR VE AMİRLERİ KAPSIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı açıklamada, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4’üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı duyurdu.

Buna göre; 1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 204 personel, 2’nci hizmet bölgesinden 1’inci hizmet bölgesine 112 personel, 2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 13, 1’inci hizmet bölgesinden 1’inci bölgeye ise 298 olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

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