PKK Suriye’de yine çocuk kaçırdı: PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı

Türkiye, Suriye ve Irak’ta binlerce çocuğu ailelerinden koparan terör örgütü, ellerine silah tutuşturup onları bir hiç uğruna ölüme yolluyor.

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırarak silah altına almaya devam ediyor. Terör örgütü işgalini sürdürdüğü Ayn el-Arab (Kobani) ilçesi ile ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ve Dırbesiye ilçelerinden son bir haftada 2’si kız toplam 4 çocuğu kaçırdı. Kamışlı’dan 14 yaşındaki Cudi Ömer, Ayn el-Arab’dan 15 yaşındaki Dicvar Cuma, Dırbesiye ilçesine bağlı Tel Kerem köyünden 15 yaşındaki kız çocuğu Lina Halaf ve 14 yaşındaki Ayn el-Arablı kız çocuğu Caklin Eyyüp’ten haber alınamıyor. Örgüt geçtiğimiz ay da 11-17 yaşlarında en az 4 kız çocuğunu kaçırmıştı. PKK Suriye’de kaçırdığı çocukların beyinlerini ideolojik olarak yıkayıp silah eğitimi veriyor.

ABD-İsrail destekli teröristler tarafından dağda ‘beyni yıkanan’ bu çocuklar, aileleri feryat etmesine rağmen geri verilmiyor.

AİLELERİ FERYAT EDİYOR

Çocukları YPG/PKK tarafından kaçırılarak silah altına alınan Suriyeli ailelerin bir kısmı, örgütten korktukları için çocuklarının durumuyla ilgili konuşamıyor. Ailelerin bir kısmı ise sosyal medya hesapları üzerinden duruma tepki göstererek çocuklarının serbest bırakılmasını istiyor. Haseke’nin Amude ilçesinde 20 Haziran’da kaçırılan 11 yaşındaki kız çocuğu Ronida’nın babası Dara Dari, geçen hafta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızımı zorla götürdüler, annesi hasta ve gece gündüz kızı için ağlıyor” diye feryat etti. 5 Haziran’da kaçırılan 15 yaşındaki Cihan Süleyman’ın annesi Daika Cihan da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, “25 gündür ona ulaşamıyoruz. Nasıl oldu nasıl götürüldü bilmiyoruz. En son öğrendik ki kızımızı örgüt kaçırmış” diyerek kızının serbest bırakılmasını talep etti.

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12 YAŞINDA ‘SAVAŞA’

Terör örgütü YPG/PKK’nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran’da yayımladığı ‘2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu’nda da yer almıştı. Raporda, “YPG, Suriye’nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti” denilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak’ta yayımladığı raporda ise YPG/PKK’lı teröristlerin, Suriye’de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı. Öte yandan BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019’da BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından ‘Mazlum Abdi’ kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile örgütün ‘bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için’ eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Ancak BM veya diğer uluslararası kurumlarca bu durumun sona erdiğine ilişkin herhangi bir rapor yayımlanmadı.

Kayıttan çıkan gerçek

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden, PKK/YPG’nin kaçırdığı çocuklara ait görüntüler çıkmıştı. Yine 22 Mart 2018’de Afrin’in Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekâtıyla imha edilen ve PKK’nın çocukları eğittiği belirlenen eğitim kampı AA tarafından görüntülenmişti. Yerle bir edilen kampın, 13-17 yaş çocuk savaşçıların eğitildiği merkez olduğu belirlenmişti. Terör örgütünün 14 yaşındayken zorla silah altına aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif’in Deyrizor’daki çatışmalarda yaşamını yitirdiği 22 Ekim 2018’de öğrenilmişti. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre PKK 2017’de 72’si kız olmak üzere en az 224 çocuğu ailelerinden koparıp sözde kamplarında eğitime alırken, 2018’de ise bu sayı 5 katına çıktı. Çocuk kaçırma caniliği Suriye kuzeyinde 2019 yılında da devam etti. YPG/PKK, maddi zorluk içindeki aileleri kandırarak ya da zorlayarak çocuklarından koparıyor, 11-16 yaşındaki çocukları, sözde eğitim kamplarına götürerek bir daha aileleriyle görüştürmüyor.