|
Gündem

İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası

Konutta arz talep dengesizliği ve kira sorununun sebeplerinden biri olarak gösterilen hayalet evler, İstanbul'da 9 ilçede yoğun olarak bulunuyor. İstanbul'da yaklaşık 6,4 milyon konutun 153 binini oluşturan hayalet evlerin barınma amaçlı kullanımıyla konut krizinin önüne geçilebileceği düşünülüyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hayalet ev konusu gündemden düşmüyor. Evlilik sezonunun açılması, üniversite için ev arayan öğrenciler, konut piyasasını hareketlendirdi. Yaz aylarının da gelmesiyle tekrar akıllara gelen hayalet evlerin konut piyasasına kazandırılması ve talebin de kırılmasıyla İstanbul’daki konut krizinin önüne geçilebileceği düşünülüyor.

153 BİN BOŞ KONUT VAR

Konutta fahiş fiyatı tetikleyen unsurlardan biri de boş konutlar. Kiralık konut krizi derinleştikçe gündeme yeni başlıklar gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de özellikle İstanbul gibi bazı büyükşehirlerdeki boş konut bir diğer tabirle ‘Hayalet Ev’ stoku. İstanbul’da toplamda 1 milyon 448 bin 341 yapı bulunuyor. Bu yapılarda ise toplamda 6 milyon 384 bin 524 konut, 1 milyon 176 bin 474 adet de iş yeri niteliğinde bağımsız bölüm var. Özellikle 2008 sonrası inşa edilmiş binalarda yaklaşık 153 bin 240 adetinin boş olduğu değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm nedeniyle sadece İstanbul'da 95 bine yakın ev, yıkılma sürecini bekliyor. Bunlar da yıkılana kadar kiraya verilemiyor.

SİLİVRİ İLK SIRADA

İstanbul’daki hayalet evler 9 ilçede yoğunlaştı. Silivri, yoğun bir şekilde boş konutun olduğu ilçelerden ilki olarak karşımıza çıkıyor. Burada konutların ağırlıklı olarak ikinci konut olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Avrupa yakasında Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar ile Anadolu yakasında Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Tuzla daha çok boş konutun gözüktüğü diğer ilçeler durumunda. Boş konutların ekonomiye kazandırılması ve piyasanın dengelenmesi büyük önem arz ediyor. Uzmanlar, boş evlerin arz talep dengesini bozduğunu ve vergisel düzenlemelerle arz sıkıntısının aşılabileceğini dile getiriyor.

Boş ev stokuna denk geliyoruz

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, "Silivri’de çokça boş ev stokuna denk geliyoruz" dedi. Beylikdüzü, Başakşehir gibi ilçelerin yabancıların satın aldığı yerlerin başında geldiğini belirten Özcan, "Yabancıların alım yaptığı bu ilçelerde hayalet evlerin yoğunlaşması normal. Bunların önüne geçebilmek için Avrupa'daki gibi emlak vergisi artırılabilir” diye konuştu.

Barınma ihtiyacı öncelik olmalı

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, boş evlerin 9 ilçede yoğunlaşmasının yeni projelerden kaynaklandığını söyledi. Kolçak, “Genellikle yabancılar bu ilçelerden ev alıyor. Satın alınıp gelinmeyen yerler var. Vergi düzenlemesi yapılabilir. Günlük kiralama sitelerindeki evler de arzı etkiliyor. Barınma ilk ihtiyaç olmalı” dedi.



#Konut
#Emlak
#Hayalet Ev
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Van İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - 27 Haziran 2023