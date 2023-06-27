İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası

Hayalet ev konusu gündemden düşmüyor. Evlilik sezonunun açılması, üniversite için ev arayan öğrenciler, konut piyasasını hareketlendirdi. Yaz aylarının da gelmesiyle tekrar akıllara gelen hayalet evlerin konut piyasasına kazandırılması ve talebin de kırılmasıyla İstanbul’daki konut krizinin önüne geçilebileceği düşünülüyor.

153 BİN BOŞ KONUT VAR

Konutta fahiş fiyatı tetikleyen unsurlardan biri de boş konutlar. Kiralık konut krizi derinleştikçe gündeme yeni başlıklar gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de özellikle İstanbul gibi bazı büyükşehirlerdeki boş konut bir diğer tabirle ‘Hayalet Ev’ stoku. İstanbul’da toplamda 1 milyon 448 bin 341 yapı bulunuyor. Bu yapılarda ise toplamda 6 milyon 384 bin 524 konut, 1 milyon 176 bin 474 adet de iş yeri niteliğinde bağımsız bölüm var. Özellikle 2008 sonrası inşa edilmiş binalarda yaklaşık 153 bin 240 adetinin boş olduğu değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm nedeniyle sadece İstanbul'da 95 bine yakın ev, yıkılma sürecini bekliyor. Bunlar da yıkılana kadar kiraya verilemiyor.

SİLİVRİ İLK SIRADA

İstanbul’daki hayalet evler 9 ilçede yoğunlaştı. Silivri, yoğun bir şekilde boş konutun olduğu ilçelerden ilki olarak karşımıza çıkıyor. Burada konutların ağırlıklı olarak ikinci konut olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Avrupa yakasında Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar ile Anadolu yakasında Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Tuzla daha çok boş konutun gözüktüğü diğer ilçeler durumunda. Boş konutların ekonomiye kazandırılması ve piyasanın dengelenmesi büyük önem arz ediyor. Uzmanlar, boş evlerin arz talep dengesini bozduğunu ve vergisel düzenlemelerle arz sıkıntısının aşılabileceğini dile getiriyor.

Boş ev stokuna denk geliyoruz

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, "Silivri’de çokça boş ev stokuna denk geliyoruz" dedi. Beylikdüzü, Başakşehir gibi ilçelerin yabancıların satın aldığı yerlerin başında geldiğini belirten Özcan, "Yabancıların alım yaptığı bu ilçelerde hayalet evlerin yoğunlaşması normal. Bunların önüne geçebilmek için Avrupa'daki gibi emlak vergisi artırılabilir” diye konuştu.

Barınma ihtiyacı öncelik olmalı

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, boş evlerin 9 ilçede yoğunlaşmasının yeni projelerden kaynaklandığını söyledi. Kolçak, “Genellikle yabancılar bu ilçelerden ev alıyor. Satın alınıp gelinmeyen yerler var. Vergi düzenlemesi yapılabilir. Günlük kiralama sitelerindeki evler de arzı etkiliyor. Barınma ilk ihtiyaç olmalı” dedi.







