İstanbul’da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mega kentte sabah saatlerinde yollar son derece sakindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.
Ancak öğleden sonra bayram ziyareti ve geziye çıkanların etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.
İBB verilerine göre yoğunluk saat 14.30 itibarıyla yüzde 65'i gösterdi. Özellikle birinci ve ikinci çevreyolları, bağlantı yolları ve sahillerde araç yoğunluğu var.
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Şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.<br>Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarı başlarında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Kabir başında dua eden şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, \"Adı bayram ama bizim için bayram yok. Bayrağımız dalgalandıkça bizim için bayramdır. Kaybedeli 4 yıl oldu. Her perşembe ve cuma buradayız. Rabbim böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Buraya geldiğimizde evimize geldiğimizi hissediyoruz. Burada huzur buluyoruz. Sabah uykudan kalkar kalmaz önce camiye gittik, sonra buraya koştuk. Sözün bittiği yer, vatan sağ olsun.\" dedi.
Şehit torununu ziyarete gelen Emine Akpınar da buraya sürekli geldiklerini anlatarak, \"Annesi 16 yaşındaydı, yavrumu ben büyüttüm. Küçüktü, çok emek verdim ona. 9 yaşından beri namazını hiç bırakmadı, askere gitti. Nişanlandı. Şırnak'a gitti, 20 günlük askerken şehit düştü. Çok zor, üzüntümüz çok ağır.\" diye konuştu.
Şehit dedesi Ahmet Akpınar da \"8 torunum var, o benim ilk göz ağrımdı. O ölmedi, Peygamber Efendimize komşu oldu. Gerçekten çok acı, çok da tatlı. Bir şehit dedesi olmaktan da gurur duyuyorum. Ne yapalım kader bu, buraya kadarmış. Üniversiteyi bitirttim, okuttum, askere gönderdim, nişanını yaptım. Benden yana Allah razı olsun.\" ifadelerini kullandı.
Adana Kozan'da 2 hafta önce trafik kazasında şehit düşen Burak Şahin'in eniştesi Enis Çetin, \"Nasıl yaşanabilirse öyle geçiyor, buruk. Çok güzel bir insandı. Bu şekilde kaybetmenin üzüntüsü var ama gittiği menzil çok güzel bir menzil. Kutsal bir dava uğruna çıktığı yolda trafik kazasında şehit oldu.\" dedi.
Yetiştirme yurdunda beraber büyüğü arkadaşı şehit Mehmet Kamber'i, ailesi olmadığı için mezarını sık sık ziyaret ettiğini belirten Savaş Altay da \"Her bayramda geliyorum, mümkün olduğu kadar ihmal etmemeye çalışıyorum. Maneviyatı hissediyoruz geldiğimizde, kendimizi onların yerine koyuyoruz. İnsanlarımızı sıcacık yataklarında yatarken onlar dağlarda eşkıya kovalarken şehit düşüyor.\" ifadesini kullandı.
Büyüklerin yanı sıra çocuklar da mezarlığı doldurdu. Şehit dayısının mezarını ziyarete gelen Hiranur Kerimoğlu, \"Çiçek aldık, mezarına koyduk. Dayımı hiç göremedim. Beni cennetten görüyordur, onu çok seviyorum.\" dedi.
Şehit amcasının kabrini ziyarete gelen Ece Doğrukartal da \"Buraya gelince çiçek koyuyoruz, bayrak koyuyoruz, dua ediyoruz.\" diye konuştu.<br><br>
Kentteki diğer mezarlıklarda da vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.<br><br>
Şehit ailelerinden bayramın ilk gününde hüzünlü ziyaret
Şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Kabir başında dua eden şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, "Adı bayram ama bizim için bayram yok. Bayrağımız dalgalandıkça bizim için bayramdır" dedi. Şehit dedesi Ahmet Akpınar ise "8 torunum var, o benim ilk göz ağrımdı. O ölmedi, Peygamber Efendimize komşu oldu. Gerçekten çok acı, çok da tatlı. Bir şehit dedesi olmaktan da gurur duyuyorum. Ne yapalım kader bu, buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.
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