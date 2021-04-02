Gündem İstanbulda beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest
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İstanbul’da beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest

İstanbul Şişli’de cadde üzerinde aracını park etmek isteyen adamı kafa attıktan sonra tekme ve yumruklarla darp eden sonrasında ise beyzbol sopasıyla kafasını yaran taksici, emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest
Taksici, ağzına kafa attığı adama tekme ve yumruklarla saldırmıştı.

Şişli Gülbahar Mahallesi’nde önceki gün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi’ndeki evinden çıkan 46 yaşındaki inşaat işçisi Sinan Karabay, aracına binerek cadde üzerindeki bir iş yerine gelmişti. Karabay burada aracını park edeceği esnada iddiaya göre arkasından 34 TCY 72 plakalı taksi hızla gelerek yanında durmuştu.

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti: Önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla darp etti
GÜNDEM
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti: Önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla darp etti
  • Taksici ardından ağır küfürler edince aracından inen Karabay yanına gitmiş ve sakin olmasını söylemesi üzerine araçtan inen taksici, ağzına kafa attığı Karabay’a tekme ve yumruklarla saldırmaya başlamıştı.


Beyzbol sopasıyla vatandaşa saldırmıştı

Vatandaşların gözü önünde güpegündüz neye uğradığını şaşıran adam, kendini korumaya çalıştıktan sonra tekmeyle karşılık vermişti. Bunun üzerine aracına giden taksici bagajından aldığı beyzbol sopasıyla Karabay’a vurmaya başlamıştı. Aldığı darbeler sonucunda kafası yarılan adam araya giren vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Kavga anı ise hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kafasına 6 dikiş atılan adama saldıran taksici serbest

Olayın ardından yaşadığı şoku atlatan Karabay, kafasından yaralanması üzerine hastaneye gitmişti. Tedavi sonrasında başına 6 dikiş atılan adam, darp raporuyla birlikte emniyete giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından polis ekipleri, plakası belirlenen saldırgan taksiciyi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette ifadesi alınan taksicinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ve dosyasının ikmalen istendiği ortaya çıktı.

Video: Taksici bıçakla yol kesti: Dehşet anları kamerada!

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