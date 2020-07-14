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Gündem İstanbulda bugün hava nasıl olacak?
İSTANBUL

​İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre işte hava durumu

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Temmuz ayının ortasında olmamıza rağmen havanın serin olması nedeniyle yağış olup olmayacağını merak ediyor. Dün yaşanan serin ve yer yer yağışlı havanın ardından bugün İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan güncel hava durumu tahminleri haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul'da bugün parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.
​İstanbul'da bugün parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumudeğerlendirmelerinin ardından İstanbul’da havanın bugün nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul’da etkisini sürdüren sıcak ve bunaltıcı hava, dün yerini serin ve yer yer yağışlı havaya bıraktı.

  • İstanbul'da bugün ise parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 26 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
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Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Pazartesi Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 21°C 26°C

Salı Az Bulutlu 19°C 26°C

Çarşamba Az Bulutlu 18°C 26°C

Perşembe Az Bulutlu 19°C 27°C

Cuma Az Bulutlu 21°C 27°C

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