İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumudeğerlendirmelerinin ardından İstanbul’da havanın bugün nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul’da etkisini sürdüren sıcak ve bunaltıcı hava, dün yerini serin ve yer yer yağışlı havaya bıraktı.
- İstanbul'da bugün ise parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 26 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Pazartesi Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 21°C 26°C
Salı Az Bulutlu 19°C 26°C
Çarşamba Az Bulutlu 18°C 26°C
Perşembe Az Bulutlu 19°C 27°C
Cuma Az Bulutlu 21°C 27°C