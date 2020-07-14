​İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre işte hava durumu İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Temmuz ayının ortasında olmamıza rağmen havanın serin olması nedeniyle yağış olup olmayacağını merak ediyor. Dün yaşanan serin ve yer yer yağışlı havanın ardından bugün İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan güncel hava durumu tahminleri haberimizde...

Haber Merkezi 14 Temmuz 2020, 08:31 Son Güncelleme: 14 Temmuz 2020, 08:38 Yeni Şafak