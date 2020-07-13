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Gündem Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı 13 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
KOCAELİ

Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı! Kocaeli, Sakarya, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Artvin'de sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi kayboldu
GÜNDEM
Artvin'de sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi kayboldu

İl il hava durumu tahminleri


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 32
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 33
  • Samsun: Parçalı bulutlu 30
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 30
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Tüm illerde 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

Yusufeli Barajı'nı sel ve heyelan vurdu
FOTOĞRAF 10
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Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesini sel bastı.
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Sel sonrası şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.
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Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından iz takip köpekleri ile arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve Yusufeli ilçesine ulaşımın sağlandığı tünel sel sonrası gelen moloz yığınları ile kapandı.
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ı. Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açılırken, sel bölgesi havadan görüntülendi.
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
Title
Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
Yusufeli Barajı'nı sel ve heyelan vurdu
Tamamladığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini sel vurdu. Çok sayıda aracın kullanılmaz hale geldiği şantiye havadan görüntülendi.


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