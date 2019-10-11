Gündem İstanbulda çıkan 2 yangına ilişkin PKKya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da çıkan 2 yangına ilişkin PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da çıkan 2 yangına ilişkin PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda 19 Eylül'de çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 kişi yakalandı.

Ormanları PKK yakıyor
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen faaliyetler kapsamında, 19 Eylül'de Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'ndeki Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık bölgede ve Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Konakları ormanlık alanda çıkan yangınlarla ilgili çalışma başlatıldı.

İşte orman yakan PKK'lı
GÜNDEM
İşte orman yakan PKK'lı

Bu kapsamda, 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
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