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POLİTİKA

Ormanları PKK yakıyor

Türkiye’nin birçok yerinde peş peşe çıkan orman yangınlarının altından terör örgütü PKK çıktı. Teröristler, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasındaki 27 ormanlık alanı kendilerinin ateşe verdiğini itiraf etti. İnsanlık kadar doğa ve yeşil düşmanı olduklarını da gözler önüne seren teröristler, yeşil katliamına devam edecekleri tehdidinde de bulundu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir, Muğla başta olmak üzere birçok yangının arkasından terör örgütü PKK uzantıları çıktı.

Terör örgütü PKK, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarını üstlendi. Ormanlara kast edip ateşe veren hainler, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 27 ormanlık alanı tek tek sıralarayarak, hepsinin kendilerinin yaktığını açıkladı. Doğa ve yeşil düşmanı teröristler bundan sonra da ormanları ateşe verecekleri tehdidinde bulundu.

Ormanları yaktıklarını açık açık ilan eden PKK uzantısı teröristler, açıklamalarında, “Türkiye’de yüzlerce hektarlık ormanı kül edeceğimizi peşinen söylüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek tehditlerini sürdürdü.

YENİ ŞAFAK DUYURMUŞTU

Yeni Şafak 21 Ağustos'ta, orman yangınlarının arkasında terör örgütünün bulunduğunu ortaya koymuştu. Arka arkaya çıkan yangınlarda terör şüphesine dikkati çeken Yeni Şafak, konuya ilişkin Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile görüşerek iddiaları teyit etmişti. Yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde duran Karacabey, “Terör örgütlerinin bu yangınlarda payı olduğunu düşünüyoruz. İstihbarat birimleri şu an bunun araştırmasını yapıyor” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay İstanbul Aydos ormanlarındaki yangını da terör örgütü üstlenmişti.

İHANET LİSTESİ

  • Terör örgütü yanlıları, 11 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arası ateşe verdikleri ormanları tek tek açıkladı:
  • * 24 Ağustos günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan yakıldı
  • * 24 Ağustos günü Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 24 Ağustos günü Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 24 Ağustos günü Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 22 Ağustos günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 22 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 19 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 18 Ağustos günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı yakıldı
  • * 18 Ağustos günü İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 18 Ağustos günü İzmir’in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge yakıldı
  • * 18 Ağustos günü İzmir’in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 17 Ağustos günü İzmir’in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan yakıldı
  • * 12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları yakıldı
  • * 11 Ağustos günü İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan yakıldı
  • * 11 Ağustos günü Mersin’in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 11 Ağustos günü Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan yakıldı
  • * 11 Ağustos günü Antalya’nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan yakıldı
  • * 11 Ağustos günü Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan yakıldı
  • * 10 Ağustos günü Çanakale’nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan yakıldı
  • * 7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan yakıldı
  • * 4 Ağustos günü İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan yakıldı
  • * 24 Temmuz günü Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 23 Temmuz günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan yakıldı
  • * 22 Temmuz günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 22 Temmuz günü İstanbul’un Şile ilçesinde ormanlık alan yakıldı
  • * 21 Temmuz günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan yakıldı
  • *11 Temmuz günü Muğla’nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan yakıldı.”

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