Hainler yakmış

Gazetemiz Yeni Şafak 21 Ağustos tarihli nüshasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in açıklamalarına yer vermiş ve yangınların doğal yollarla çıkmadığını ortaya koymuştu.
Tüm bu ihtimaller göz önündeyken, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 27 ormanlık alanda çıkan yangınları “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adıyla açıklama yapan grup üstlendi. Teröristler açıklamada, “Türkiye’de yüzlerce hektarlık ormanı kül edeceğimizi peşinen söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay İstanbul Aydos ormanları ile Muğla’nın Dalaman ve Milas ilçeleri arasında çıkan yangınları da PKK’ya bağlı “Halkların Birleşik İntikam Milisleri” üstlenmişti.