Gündem İstanbulda çok sayıda meydan ve cadde yaya trafiğine kapatıldı
İSTANBUL

İstanbul'da çok sayıda meydan ve cadde yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul’da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
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Dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı.

Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, “Yürüyüş Yolu” olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Ancak esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi.

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