İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
OYNAT 00:25
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ, Silahlı Terör Örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişi ve kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgütle irtibatlı olup çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki kişilerin olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul'un 10 ilçesindeki 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişilere ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.
10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
GÜNDEM
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