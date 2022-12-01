Gündem Fransanın Azerbaycan karşıtı kararı Bakü tarafından reddedildi
POLİTİKA

Fransa'nın Azerbaycan karşıtı kararı Bakü tarafından reddedildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, daha önce Senato tarafından kabul edilen karar da dahil olmak üzere Fransa tarafından atılan diğer provokatif adımlara benzer şekilde Fransız Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen kararı kesin bir şekilde reddetti.

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​Fransanın Azerbaycan karşıtı kararı Bakü tarafından reddedildi
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Bakanlık yaptığı açıklamada, Fransız Parlamentosu'nun alt meclisinde kabul edilen Fransız kararnamesine 'yanlış ve iftira' olarak atıfta bulundu. Bakanlık, bu Azerbaycan karşıtı belgenin, Senato'da kabul edilen son karara benzer şekilde, Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik bir başka provokasyonu olduğunu da sözlerine ekledi.

AzerNews'e göre söz konusu karar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini ve bölgede barış ve huzuru tesis etme çabalarını baltalamayı amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olan bu karar, Fransa'nın taraflı siyasi tutumunu, dolayısıyla tarafsız ve adil bir arabuluculuk yapma konusundaki yetersizliğini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

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