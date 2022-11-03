Dünya Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor
ASYA

Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre özel kuvvetlerin İran sınırında başlatmış olduğu tatbikatlar sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor
Azerbaycan'ın tatbikatları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, özel kuvvetler birliklerinin Tümgeneral Hikmet Mirzayev başkanlığında İran sınırında dün başlattığı tatbikatların devam ettiği bildirildi. Tatbikatta, özel kuvvetler birliklerinin düşman hedeflerinin arasına sızarak çeşitli keşif ve özel operasyonlar gerçekleştirdiği kaydedildi. Hava kuvvetleri, topçu birliklerin ve taarruz dronlarının desteğiyle gerçekleştirilen görevlerde belirlenen hedeflerin ve noktaların başarılı bir şekilde kontrol altına alındığı aktarıldı. Tatbikat planına göre askerlerin yüksek dağlık ve ormanlık alanlarda karmaşık engellerin üstesinden gelme becerileri ve profesyonelliklerinin test edildiği aktarıldı.

TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı İlham Aliyev oldu
GÜNDEM
TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı İlham Aliyev oldu

Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı

Mehmetcik bir yıl daha Azerbaycan'da
DÜNYA
Mehmetcik bir yıl daha Azerbaycan'da
Tarihin en büyük izdihamları

Tarihin en büyük izdihamları

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.
Her yeri istila edecekler

Her yeri istila edecekler

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.
Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.