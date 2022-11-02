TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı İlham Aliyev oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek dedi.