İstanbul'da depremzede olarak yardım isteyen kişinin dolandırıcı olduğu belirlendi

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Depremzedeyim diyerek para isteyen dolandırıcı tutuklandı.
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketine uyandı. 11 ili etkileyen depremin ardından 36 bin kişi hayatını kaybetti. Can pazarı yaşanan deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra hasar tespit çalışmalarının yapıldığı deprem bölgelerinde şüpheli müteahhitlere yönelik soruşturma açıldı.
Tüm ülkenin tek yürek olduğu deprem noktalarında vatandaşlar elini taşın altına koydu. Bu durumu fırsat bilen İstanbul'da yaşayan Erhan B.'nin yaptıkları hayrete düşürdü.
Erhan B. isimli kişi, depremzede olmadığı halde sosyal medya platformlarından banka hesap bilgilerini paylaşarak yardım istedi.
Durumu fark eden bir kişi, polisi arayarak ihbarda bulundu.
Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erhan B.'nin depremzede olduğunu söyleyerek insanları dolandırdığını belirledi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan Erhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.