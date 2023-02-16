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İstanbul'da depremzede olarak yardım isteyen kişinin dolandırıcı olduğu belirlendi

Sosyal medyadan depremzede olduğunu ifade ederek banka hesap bilgilerini paylaşarak yardım toplayan adam, dolandırıcı olduğu ortaya çıkması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13:27 . 16/02/2023 Perşembe
DHA
Depremzedeyim diyerek para isteyen dolandırıcı tutuklandı.

Depremzedeyim diyerek para isteyen dolandırıcı tutuklandı.

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketine uyandı. 11 ili etkileyen depremin ardından 36 bin kişi hayatını kaybetti. Can pazarı yaşanan deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra hasar tespit çalışmalarının yapıldığı deprem bölgelerinde şüpheli müteahhitlere yönelik soruşturma açıldı.

Şüpheli şoke etti

Tüm ülkenin tek yürek olduğu deprem noktalarında vatandaşlar elini taşın altına koydu. Bu durumu fırsat bilen İstanbul'da yaşayan Erhan B.'nin yaptıkları hayrete düşürdü.

Depremzedeyim diyerek para istedi

Erhan B. isimli kişi, depremzede olmadığı halde sosyal medya platformlarından banka hesap bilgilerini paylaşarak yardım istedi.

Durumu fark eden bir kişi, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Dolandırıcı olduğu belirlendi

Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erhan B.'nin depremzede olduğunu söyleyerek insanları dolandırdığını belirledi.

Şüpheli tutuklandı

Ekipler tarafından gözaltına alınan Erhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#istanbul
#hatay
#depmrem
9 dakika önce
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İstanbul'da depremzede olarak yardım isteyen kişinin dolandırıcı olduğu belirlendi
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