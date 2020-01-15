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İSTANBUL

İstanbul'da dev operasyon: FETÖ'cülere gönderilmek üzere hazırlanan 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da sahte dolar operasyonu
İstanbul'da sahte dolar operasyonu
İstanbul'da sahte dolar operasyonu
İstanbul'da sahte dolar operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer’de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz 2019'da Esenyurt'ta operasyon düzenledikleri suç örgütünün yeniden faaliyet içerisinde olduğunu ve bastıkları yüklü miktarda sahte doları yurt dışına çıkaracağını belirledi.

AA
Ele geçirilen sahte dolarlar.

FETÖ'cülere gönderilmek üzere hazırlandığı tespit edildi

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası, 7 Ocak'ta Kağıthane ve Sarıyer'de iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 100'lük banknotlar halinde Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile matbaa makinesi ele geçirildi.

AA
Ele geçirilen sahte dolarlar.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl iki operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı

  • Esenyurt'ta 23 Temmuz 2019'da bir matbaaya düzenlenen operasyonda sahte 271 milyon dolar ele geçirilmiş, gözaltına alınan ve aralarında FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilmiş bir komiserin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Kapı Kule Sınır Kapısı'nda 30 Ekim 2019 düzenlenen operasyonda ise araba bagajında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken aralarında suç örgütü elebaşı A.A'nın da bulunduğu 3 kişi yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

İHA
Ele geçirilen sahte dolarlar.

İHA
Ele geçirilen sahte dolarlar.

İHA
Ele geçirilen sahte dolarlar.

İHA
Ele geçirilen sahte dolarlar.

İHA
Ele geçirilen sahte dolarlar.

İHA
Ele geçirilen sahte dolarlar.
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