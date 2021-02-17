İstanbul’da doğal gaz kullanımında rekor: Yüzde 114 artış

2 hafta boyunca okullar tatil olurken insanlar işlerine gidememiş ve tüm işler aksamıştı. <BR< <BR> Bu da tüpten ekmeğe kadar her şeyin fiyatı anlık olarak değişmeye başlamıştı. İstanbul böyle bir kar fırtınası hazırlıksız yakalandığı için yollar uzun bir süre açılamamış, insanlar evlerinde kalmak zorunda kalmış, çoğu işe dahi gidememişti.