İstanbul’da doğal gaz kullanımında rekor: Yüzde 114 artış

İstanbul’da 4 gündür soğuk hava ve beraberinde gelen kar yağışının etkisi altında bulunuyor.
Kar yağışı birçok ilçede 30 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar ısınmak için elektrik ve doğal gaz kullanımına ağırlık verdi.
Doğal gaz kullanımında rekor
Soğuk havalar ile birlikte doğal gaz kullanımında son bir hafta içerisinde rekor düzeyde arttı.
İGDAŞ’tan alınan bilgiye göre, doğal gaz kullanımı 13-14-15 Şubat 2021 tarihlerinde bir önceki hafta (6-7-8 Şubat) ile kıyaslandığında yüzde 114,69 oranında artığı öğrenildi.