Gündem İstanbulda doğal gaz kullanımında rekor Yüzde 114 artış
İSTANBUL

İstanbul’da doğal gaz kullanımında rekor: Yüzde 114 artış

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğal gaz kullanımı bir önceki haftaya göre yüzde 114 artış gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’da 4 gündür soğuk hava ve beraberinde gelen kar yağışının etkisi altında bulunuyor.

Kar yağışı birçok ilçede 30 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar ısınmak için elektrik ve doğal gaz kullanımına ağırlık verdi.

Doğal gaz kullanımında rekor

Soğuk havalar ile birlikte doğal gaz kullanımında son bir hafta içerisinde rekor düzeyde arttı.

İGDAŞ’tan alınan bilgiye göre, doğal gaz kullanımı 13-14-15 Şubat 2021 tarihlerinde bir önceki hafta (6-7-8 Şubat) ile kıyaslandığında yüzde 114,69 oranında artığı öğrenildi.

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İstanbul'dan kartpostallık görüntüler
FOTOĞRAF 17
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Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
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Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.
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Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.
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Öte yandan 4 Mart 1987'de İstanbul'da yağmaya başlayan kar 1 ay boyunca yerden kalkmamış hatta kar kalınlığı tabiri caizse ''insan boyunu'' aşmıştı. <br> <br> 4 ile 14 Mart arasında etkili olan bu kar fırtınası İstanbul'da tüm yaşamı durdurmuştu. Direkt olarak Balkanlar'dan gelen kar yağdıkça yağmış ve sonunda yüksek kesimlerde 4 metreyi geçmişti.
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2 hafta boyunca okullar tatil olurken insanlar işlerine gidememiş ve tüm işler aksamıştı. <BR< <BR> Bu da tüpten ekmeğe kadar her şeyin fiyatı anlık olarak değişmeye başlamıştı. İstanbul böyle bir kar fırtınası hazırlıksız yakalandığı için yollar uzun bir süre açılamamış, insanlar evlerinde kalmak zorunda kalmış, çoğu işe dahi gidememişti.
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Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması 1 ayı buldu. <BR> <BR>
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'dan kartpostallık görüntüler
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Son yılların en yoğun kar yağışından kartpostallık fotoğraflar...

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Karlı yolda kayan cip demir bariyerleri aşarak parka düştü
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