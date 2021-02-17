Gündem İstanbulda baraj doluluk oranlarında son durum Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?
İSTANBUL

SON DAKİKA: İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? Kar yağışı sonrası İstanbul barajları güncel durum

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?

Geçtiğimiz haftalarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'da baraj doluluk oranı, vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Yine aynı şekilde İstanbullular, yaklaşık 6 gündür etkisini arttırarak yağan kar yağışının da baraj doluluk oranlarına ne kadar etki ettiğini merak ediyor. İşte 17 Şubat 2021 tarihinde İstanbul baraj doluluk oranı son durum...

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İstanbul baraj doluluk oranı gündemdeki yerini koruyor. Özellikle son 2 gündür yağan kar sonrası vatandaşlar, İstanbul baraj doluluk oranı hakkında detayları merak ediyor. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından 16 milyonluk İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı aralık-ocak aylarında yüzde 19’lara kadar düştü.

Ardından yağışlı günler başladı ve birkaç haftalık yağmurun ardından barajların doluluk oranı yüzde 46 seviyesine geldi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından da megakent, cuma gününden beri kar, pazar gününden beri yoğun kar yağışı altında. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne durumda? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 48,28'ye çıktı.

GÜN GÜN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

İstanbul'daki barajlarda bugün itibariyle doluluk oranları karşılaştırılması:

İstanbul baraj doluluk oranı

KAR YAĞIŞINA RAĞMEN BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI NEDEN SADECE YÜZDE 1 ARTTI?

Kar yağışının etkisi yağmurdan daha yavaş oluyor. Yani karlar eridikçe derelerden yavaş yavaş barajlara ulaşıyor. Ancak kar yağışından alınan su verimi, yağmurdan çok daha fazla oluyor.

Şu an sadece yüzde 1’lik artış görünüyor fakat önümüzdeki süreçte karların eriyip derelerden ve yeraltı kaynaklarından barajlara ulaşmasıyla barajların doluluk oranı hızla yükselecek.

Bu 3 günlük kar yağışının barajlardaki su miktarını yüzde kaç artıracağıyla ilgili net bir tahmin yapılamasa da önümüzdeki haftadan itibaren barajların doluluk oranında ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

  • Bu 3 günlük yoğun kar yağışının İstanbul barajlarına etkisi, önümüzdeki 1-2 hafta içinde anlaşılacak.


Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 48'e dayandı
GÜNDEM
Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 48'e dayandı

İstanbul için sevindiren haber: Karlar eriyecek barajlar daha da dolacak
GÜNDEM
İstanbul için sevindiren haber: Karlar eriyecek barajlar daha da dolacak

Sokaklardan tek tek toplayıp baraj çevresine topluyorlar: Günde 150 kamyon
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da günlerdir devam kar yağışının ardından barajlardaki su seviyesi artmaya devam ediyor. İSKİ'den son yapılan açıklamada barajlarda su seviyesinin yüzde 47.82'ye yükseldiği ifade edildi.
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Sultangazi Belediyesi ekipleri de kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Böylece, özellikle yaz aylarında İstanbul'un su ihtiyacına çare olunması amaçlanıyor.
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“SUYUMUZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM” <br> <br> Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yoğun kar yağışı öncesi ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Ekiplerimiz, özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi, gün içerisinde de bu çalışmalar devam ediyor...
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Su sıkıntısı yaşadığımız günlerde yoğunlaşan kar yağışının yalnızca barajlara düşen miktarı bizlere su olarak dönüyor. Bu noktada arkadaşlarımız ile sokaklarımızda kürediğimiz karları ilçemizdeki Alibey Barajı bölgesine boşaltıyoruz. Suyumuza hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.
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KARLAR BARAJA YAKIN OLAN MAHALLELERDEN TOPLANIYOR <br> <br> Ekiplerin kar küreme, tuzlama çalışmalarını aralıksız yaptığını söyleyen Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Murat Özgür ise “Yollarda biriken kar suları yağmur suyu sistemiyle boşa gitmesin istedik. İlçemiz çok yoğun kar alıyor..
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Sokak ve caddelerden toplanan karları Alibeyköy Barajı bölgesine getirip İstanbul’un susuzluk problemine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Böylece yazın daha rahat etmeyi umuyoruz. Karları, baraja yakın olan Habipler, Yayla, Eski Habipler mahallelerinden topluyoruz. Günde 100-150 kamyon kar getiriyoruz” dedi
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Cadde ve sokaklardan toplanan karlar Alibeyköy Barajı bölgesine dökülüyor
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Cadde ve sokaklardan toplanan karlar Alibeyköy Barajı bölgesine dökülüyor
Title
Cadde ve sokaklardan toplanan karlar Alibeyköy Barajı bölgesine dökülüyor
Title
Cadde ve sokaklardan toplanan karlar Alibeyköy Barajı bölgesine dökülüyor
Sokaklardan tek tek toplayıp baraj çevresine topluyorlar: Günde 150 kamyon
İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı. Yağan karların da erimesiyle ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. Sultangazi Belediyesi ekipleri ise cadde ve sokak aralarından topladıkları karları Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Günde yaklaşık 150 kamyonla baraj bölgesine getirilen karların, İstanbul'un su ihtiyacına çare olması hedefleniyor.


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