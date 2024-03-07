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İstanbul'da fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı: Ramazan ayı boyunca geçerli olacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol çerçevesinde, ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatları sabitlenecek. İstanbul'da fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışına başlandı.

13:48 - 7/03/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı.


Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor.


Yapılan protokol kapsamında hanelere piyasa ortalamasının altında et girmesinin tüketiciyi sevindirdi.


Kampanyaya katılan bir markette çalışan Züleyha Uzunbay da başlayan uygulama sayesinde vatandaşın daha uygun fiyata kıyma ve kuşbaşı et alabildiğini kaydederek,
"Mağazamızda dünden beri yoğunluk var. Bugün de devam ediyor. Müşterilerimiz de memnun. Ramazan ayı boyunca bu fiyatlarımız devam edecek"
şeklinde konuştu.

İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketler şöyle:

"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap"



#Et ve Süt Kurumu
#Ramazan ayı
#kırmızı et
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