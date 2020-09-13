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Gündem İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan kişiler tutuklandı
İSTANBUL

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan kişiler tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Haber Merkezi AA
12 kişi tutuklandı.
12 kişi tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak "uluslararası göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" yaptığı belirlenen bir suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

  • Soruşturma kapsımında Fatih'te 10 adrese düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 157 sığınmacı yakalandı.

Ege Denizi'nde kurtarılan göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Ege Denizi'nde kurtarılan göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı

AA
Malzemelere el konuldu.

Yapılan aramada ele geçirilen malzemelere el konuldu

  • Adreslerde yapılan aramalarda, 5 şişme bot, 14 can yeleği, 5 kürek, 3 pompa, 2 bin 550 dolar ve 5 bin 700 lira ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 9 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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