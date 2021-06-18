Gündem İstanbulda kuvvetli sağanak etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İstanbul trafiği sağanak yağışın etkisiyle kilitlendi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda gökyüzünü kara bulutlar sardı! 5 günlük İstanbul hava durumu
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

İstanbul'un üstünü siyah yağmur bulutları sardı.
DHA
İstanbul'un üstünü siyah yağmur bulutları sardı.

Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

Mecidiyeköy'de yollar göle döndü
GÜNDEM
Mecidiyeköy'de yollar göle döndü

Yolda oluşan su birikintisinde yüzer gibi yapan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.
Yolda oluşan su birikintisinde yüzer gibi yapan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.

Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Başakşehir'de istinat duvarı çöktü.

İstanbul Adliyesi'nde giderler patlamasıyla su alt katlara indi

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin en üst katındaki giderlerin patlamasıyla su alt kartlara indi. Alt katlarda biriken su, temizlik görevlilerince silinerek alınıyor. Patlayan giderler de tamir edilmeye çalışılıyor.

Eyüp'te, bazı yolları bu basması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Esenler'deki 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'nın önündeki yolda birikin su nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

Bayrampaşa'da 3 gün önceki yağışta su basan Maltepe alt geçidi yine suyla doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolu kapatarak, önlem aldı.

Yağış nedeniyle kentin bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentti trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı.

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı
OYNAT 00:22
Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.


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