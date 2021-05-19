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İstanbul’da ilginç kaza: Boş yolda çarpıştılar

Şişli’de boş yolda en sağ şeritten en sol şeride geçmeye çalışan martı diye tabir edilen elektrik Scooter kullanıcısı motosikletli kuryeyle çarpıştı. İlginç kazada sürücüler yere savrularak yaralanan sürücüler tıp merkezi çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da ilginç kaza: Boş yolda çarpıştılar
İstanbul'da ilginç kaza

Kaza, önceki hafta Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında martı diye tabir edilen elektrikli Scooter ile seyir halinde olan Ömer Gümüş, bir anda en sol şeride geçmek istedi. O esnada 34 JL 7191 plakalı motosikletle seyir halinde olan Murat Kaya, martı kullanıcısı Gümüş ile çarpıştı. Kaza sonucu Kaya ve Gümüş yere savrularak yaralandı.


Boş yolda martı ile motosikletli çarpıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralıları gören özel bir tıp merkezinin çalışanları ise hafif yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşların seferber olduğu olay sonrası yaralılar, bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
“Martıların trafikte olması çok tehlikeli”

Kazayı gören bir vatandaş, “Martı Mecidiyeköy istikametine gidiyordu. Karşıya geçiyordu daha doğrusu. Motorlu da hızla Mecidiyeköy’den bu tarafa geliyordu. Orada bir fren sesi duydum. Sonra zaten çarpışma oldu. Şuradaki klinikten hemen müdahale ettiler. Ciddi bir şeyleri yoktu, biraz korktular. Biz gelirken 2-3 tane motorlu bizi silme geçti. Çok fazla motorlu var o da sanal alışveriş arttığı için bir de motorlu arkadaşlar çok fazla acele ediyor. Yani bir kaç tanesi bize de çarpıyordu yanımızdan geçti gitti. Martıların trafikte olması çok tehlikeli” dedi.

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