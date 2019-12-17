Gündem İstanbulda jandarmanın torbacı operasyonunda kalaşnikof ve uzi ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da jandarmanın torbacı operasyonunda kalaşnikof ve uzi ele geçirildi

İstanbul'da jandarmanın torbacı operasyonunda kalaşnikof ve uzi ele geçirildi

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 'torbacı' olarak bilinen kişilere dağıtılmak üzere hazırlanan 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda ele geçirilenler.
Operasyonda ele geçirilenler.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ş.'nin yurtdışından getirdiği uyuşturucuyu Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki torbacılara dağıtma hazırlığında olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan eve baskın yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde arama köpeği "Vadi"nin de katılımıyla arama yapıldı.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 'torbacı' olarak bilinen kişilere dağıtılmak üzere hazırlanan 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda ABD'ye gidecek bir kargonun içinde 1 ton 745 kilo uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı’nda ABD'ye gidecek bir kargonun içinde 1 ton 745 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Odalarda bulunan baza altlarına saklanmış 290 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucu bulundu. Sonrasında evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde, kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi.

Yakalanan A.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

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