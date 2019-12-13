Gündem İstanbul Havalimanında ABDye gidecek bir kargonun içinde 1 ton 745 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı’nda 1 ton 745 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda ABD'ye gidecek bir kargonun içinde 1 ton 745 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde yapılan operasyonda, 1 ton 745 kilogramla "rekor" miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yakalanan uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu yanında cinsi de dikkati çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucunun yeni nesil "kratom" maddesi olduğu belirlendi.

DHA
İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 70 milyon lira değerinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalanan bu tür uyuşturucu, Türkiye'de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince ele geçirildi.

Operasyonda, ilk olarak Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı kargo terminalinde bulunan eşyalar risk analizine tabi tutuldu. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışma neticesinde Endonezya'dan getirilen ve ABD'ye gönderilecek bir kargo "riskli" olarak değerlendirildi. Bunun üzerine söz konusu kargonun bulunduğu alana giden muhafaza memurları eşyayı incelemeye aldı.

DHA
Ele geçirilen uyuşturucunun yeni nesil uyuşturucu madde kratom olduğu belirlendi.

Şüpheli gönderi öncelikle uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpeklerle kontrol edildi. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak, narkotik madde test kitinde analizden geçirildi.

Analiz sonucu ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya el konulurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda 1,74 tonla 'rekor' miktarda uyuşturucu ele geçirildi
FOTOĞRAF 8
Title
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde yapılan operasyonda, 1 ton 745 kilogramla rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Title
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yakalanan uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu yanında cinsi de dikkati çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucunun yeni nesil kratom maddesi olduğu belirlendi.
Title
Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalanan bu tür uyuşturucu, Türkiye'de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince ele geçirildi.
Title
Operasyonda, ilk olarak Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı kargo terminalinde bulunan eşyalar risk analizine tabi tutuldu. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışma neticesinde Endonezya'dan getirilen ve ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine söz konusu kargonun bulunduğu alana giden muhafaza memurları eşyayı incelemeye aldı.
Title
Şüpheli gönderi öncelikle uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpeklerle kontrol edildi. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak, narkotik madde test kitinde analizden geçirildi.
Title
Analiz sonucu ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya el konulurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Title
Title
İstanbul Havalimanı'nda 1,74 tonla 'rekor' miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde yapılan operasyonda, 1 ton 745 kilogramla "rekor" miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



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