Gündem İstanbulda korkunç olay Öldürdükleri şahsı yol kenarına attılar
İSTANBUL

İstanbul'da korkunç olay: Öldürdükleri şahsı yol kenarına attılar

İstanbul Başakşehir’de ağaçlık alana atılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonrası şahsın, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda korkunç olay: Öldürdükleri şahsı yol kenarına attılar
Çevrede delil arayan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Başakşehir Olimpiyat Stadı’na giden yan yolda ağaçlık alanda saat 00.30 sırlarında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil Olimpiyat Stadı’nın karşısındaki ağaçlık geldiğinde durdu. Daha sonra otomobil içerisinden çıkarılan ceset ağaçlık alana atıldı.

Öldürdükleri şahsın cesedini ağaçlık alana atan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçerken cesedi gören vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ceset çevresinde delil aradı

Öldürülen cesedin üzerinde kimlik çıkmazken, yüz tanıma sistemi ile de cesedin kimliği belirlenemedi. Şahsın terliği ve montu etrafa savrulurken, beton bloğun üzerindeki kan polis ekiplerini şüpheye düşürdü. Çevrede delil arayan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ensesinden silahla vurup yol kenarına atmışlar

Ağaçlık alanda bulunan cesette yapılan incelemeler sonrasında cesedin ensesinden vurulduğu görüldü. Yol kenarına atıldıktan sonra biraz sürüklenen şahsın, terliklerinin ayaklarından çıktığı belirlendi.

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Bursa'da korkutan yangın: Üç ev alev alev yandı
FOTOĞRAF 22
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Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi İpekyolu Sokak’ta bulunan ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı.
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Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.
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Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.
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İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.
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İtfaiye araçları güçlükle sokağa girerek yangına müdahale edebildi.
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. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi.
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Bu sırada yanan binaların bitişiğindeki ahırda bulunun küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.
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İtfaiye ekipleri alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
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Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü.
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Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Olayın ardından açıklama yapan Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, \"3 tane ev tamamen yanmış durumda. Herhangi bir can kaybı yok, hayvanları da tahliye etmişler. İlk yanan ev tekstil atölyesi olarak kullanılıyormuş. Yangında tekstil atölyesinden başlıyor.\" dedi.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bursa'da korkutan yangın: Üç ev alev alev yandı
Bursa'da, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 3 ev kullanılmaz hale geldi.


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