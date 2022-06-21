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İSTANBUL

Büyükçekmece'de silahlı kavga: Biri ağır 9 yaralı

Büyükçekmecede'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi DHA
Büyükçekmecede silahlı kavga: Biri ağır 9 yaralı
Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

DHA

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

DHA

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaparken, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

DHA

Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli 14 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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