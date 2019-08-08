Gündem İstanbulda mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi
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İstanbul’da mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi

İstanbul’da mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi

İstanbul Fatih'te mahalleden iki grup park yeri konusunda anlaşamayınca tekme tokat birbirine girdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavgada, sopa ve tabureler havada uçuştu. Sivil polisin havaya ateş açmasıyla taraflar güçlükle dağıldı.

Haber Merkezi IHA
Polis ekipleri havaya ateş açarak olaya müdahale etti.
Polis ekipleri havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

Fatih Silivrikapı’da mahalleden iki grup park yeri konusunda anlaşamayınca tekme tokat birbirine girdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavgada, sopa ve tabureler havada uçuştu. Sivil polisin havaya ateş açmasıyla taraflar güçlükle dağıldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Semt Konağının önünde meydana geldi.

İddiaya göre mahallede oturan iki farklı aile, birbirleriyle park yeri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından taraflar birbirlerine küfür etti. Olayın büyümesi üzerine birbirlerine tekme ve yumruk aran şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca esnasında başına sopa yiyen bir şahıs yaralanarak yere düştü.
Çıkan kavgada taraflar birbirine sopalarla saldırdı. Ortalığın bir anda karışmasıyla kadınlar çığlık çığlığa kaldı. Sivil polisin olay yerinde havaya 1 el ateş açmasının ardından taraflar güçlükle dağıldı. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildiği yaralı şahısların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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