İstanbul’da mart ayında trafikteki araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜİK verilerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ hashtagiyle İstanbul’daki verileri açıklayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“TÜİK verilerine göre, İstanbul’umuzda bu yıl mart ayında 45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı.
Toplam araç sayımız 4.474.536 oldu. Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım #YayalarKırmızıÇizgimiz”
Kıymetli hemşehrilerim,#TÜİK verilerine göre #İstanbul’umuzda bu yıl mart ayında
📌45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı.
📌Toplam araç sayımız 4.474.536 oldu.🚘🛵🚚
Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım❗#YayalarKırmızıÇizgimiz pic.twitter.com/8XsfYk0mcI
Kıymetli hemşehrilerim,#TÜİK verilerine göre #İstanbul’umuzda bu yıl mart ayında