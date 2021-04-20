İstanbul’da mart ayında trafikteki araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜİK verilerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ hashtagiyle İstanbul’daki verileri açıklayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK verilerine göre, İstanbul’umuzda bu yıl mart ayında 45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı.

Toplam araç sayımız 4.474.536 oldu. Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım #YayalarKırmızıÇizgimiz”

Kıymetli hemşehrilerim,#TÜİK verilerine göre #İstanbul’umuzda bu yıl mart ayında

📌45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı.



📌Toplam araç sayımız 4.474.536 oldu.🚘🛵🚚



Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım❗#YayalarKırmızıÇizgimiz pic.twitter.com/8XsfYk0mcI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2021

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