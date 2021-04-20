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Gündem İstanbulda mart ayında trafikteki araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 çıktı
İSTANBUL

İstanbul’da mart ayında trafikteki araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da mart ayında 45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldığını belirterek TÜİK verilerini paylaştı. Vali Yerlikaya, "Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım Yayalar Kırmızı Çizgimiz" diyerek sürücüleri uyardı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da mart ayında trafikteki araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 çıktı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜİK verilerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ hashtagiyle İstanbul’daki verileri açıklayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK verilerine göre, İstanbul’umuzda bu yıl mart ayında 45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı.

Toplam araç sayımız 4.474.536 oldu. Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım #YayalarKırmızıÇizgimiz”

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