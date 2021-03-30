Gündem Yayalar Kırmızı Çizgimizdir projesi başladı Bakanlar Soylu ve Selçuk yaya geçidini kırmızıya boyadı
ANKARA

'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' projesi başladı: Bakanlar Soylu ve Selçuk yaya geçidini kırmızıya boyadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Programı"na katıldı. Bakan Soylu, "Kurallar çok basit. Eğer kuralları uygularsak hedefimiz sıfır can kaybıdır" dedi. Bakan Selçuk ise "Geleceği çok daha umutla mutlulukla bekliyoruz, trafik kuralları konusunda her geçen gün çok daha güzel noktalara geliyoruz" diye konuştu. Açıklamaların ardından Bakan Soylu ve Selçuk öğrencilerle okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Haber Merkezi AA
Yayalar Kırmızı Çizgimizdir projesi başladı: Bakanlar Soylu ve Selçuk yaya geçidini kırmızıya boyadı
Bakan Soylu ve Selçuk öğrencilerle birlikte okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı.

Bakanlar Soylu ve Selçuk, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Soylu ve Selçuk, trafik polisleri tarafından 3'üncü sınıf öğrencilerine verilen "Trafik Eğitimi" dersine katıldı.

Dersin ardından Soylu ve Selçuk, okulun bahçesine kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile araç parkurunu ziyaret ederek, öğrencilerle trafik kuralları üzerine sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İçişleri Bakanlığının "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programının trafik kurallarının içselleştirilmesi ve kurallara uyulması açısında önemli olduğunu söyledi. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının programa her türlü desteği verdiğini belirterek, projeye emeği geçen herkese teşekkür etti.

Selçuk, "Bugün çocuklarla beraber olduğumuz ve onlarla birlikte etkinlik yaptığımız için anne, babalara, öğretmenlere mesajlarımız olduğu için çok mutluyuz. Geleceği çok daha umutla mutlulukla bekliyoruz, trafik kuralları konusunda her geçen gün çok daha güzel noktalara geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yayalar artık trafikte öncelikli bir konuma geldi"

Bakan Soylu da "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözünü hatırlatarak, "Birlikte adım atabilirsek, odaklanabilirsek aynı hedeflere doğru gidebilirsek mesafe alabildiğimiz görülmektedir." diye konuştu.

Soylu, 2018'de yaya öncelikli trafikle ilgili adımların atılmaya başlandığını hatırlatarak, TBMM'de buna ilişkin kanun çıkarıldığını, trafiğin yaya öncelikli olacağına ilişkin karar alındığını söyledi. Soylu, "Türkiye'de yayalar da artık trafikte öncelikli bir konuma geldi." dedi.

Bakan Soylu'dan merak uyandıran 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımı: Nedeni ortaya çıktı
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan merak uyandıran 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımı: Nedeni ortaya çıktı

Bu kapsamda çalışmalara devam edildiğini ifade eden Soylu, "2018'de bu kanun çıktı. 2020'nin sonuna kadar trafik kazalarından kaynaklanan yaya ölümlerinde 516 az can kaybı oldu. Bunu çok daha büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaya öncelikli trafiğin uygulanmasıyla ölümlerin, yaralanmaların ve sakatlanmaların azaldığını dile getiren Soylu, araba sürmenin şehvetine kapılmamak gerektiğini kaydetti. Soylu, "Yayalara da tavsiyemiz var. Onların da yola atlamamaları lazım." dedi.

"Hedefimiz sıfır can kaybı"

Yayaların da uyması gereken kurallar bulunduğunu, çizgilerinin olmadığı yerde yola ani çıkılmasının trafik kazasına yol açtığını vurgulayan Soylu, levhaların olduğu yerlerde, okul, hastane, yaya geçitlerinde, kavşaklarda üstünlüğün yayalarda bulunduğunu kaydetti.

Soylu, "Kurallar çok basit. Eğer kuralları uygularsak hedefimiz sıfır can kaybıdır." ifadesini kullandı.

Programa katılan paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı çocuklara tanıtan Bakan Soylu, "Sümeyye'ye hepiniz adına teşekkür ediyorum. O, yaya öncelikli trafikte bizim trafik yüzümüz" dedi.

Boyacı ise "Öncelik, güvenli trafik" sloganıyla hazırlanan projenin trafik medya yüzü olduğu için gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Program kapsamında, çok güzel eğitimlerin verildiğini belirten Boyacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Soylu ve Selçuk öğrencilerle okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

  • Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Yayalara öncelik tanımayan 107 bin sürücüye ceza verildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Yayalara öncelik tanımayan 107 bin sürücüye ceza verildi

Etimesgut'un kırmızı çizgisi yaya geçidi
GÜNDEM
Etimesgut'un kırmızı çizgisi yaya geçidi

Video: Yayaya öncelik vermeyen sürücü yaya geçidinden yürütüldü


Abone Ol Google News
Herkes nikah için onu seçiyor

Herkes nikah için onu seçiyor

​Haftada 150 tane yapıyor: Tanesi 8 lira
Valizin içinden çıkanlar şoke etti

Valizin içinden çıkanlar şoke etti

​Tam 185 tane var, tek tek plastiğe sarmışlar.
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak

​MB Başkanı'ndan enflasyon mesajı

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Asparagas:<br>Dünyanın Yalanı

Asparagas:
Dünyanın Yalanı

'Sözde' güçler yalanla işgal ediyor, kan döküp sömürüyor.

'Her evde bir kanser hastası var'

'Her evde bir kanser hastası var'

​İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor.
Beş bin yolcu yakalandı

Beş bin yolcu yakalandı

Koronavirüsün İstanbul havalimanlarından çıkışına izin verilmedi.

Birleşmiş Milletler'in düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.