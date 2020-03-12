Gündem İstanbulda metrobüsteki şemsiyeli saldırının cezası belli oldu
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İstanbul'da metrobüsteki şemsiyeli saldırının cezası belli oldu

İstanbul'da metrobüsteki şemsiyeli saldırının cezası belli oldu

İstanbul Kadıköy'de, şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına ve 17 kişinin zarar görmesine yol açtığı iddia edilen sanık, "silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
2016 yılında meydana gelen metrobüs kazasında 17 kişi zarar görmüştü.
2016 yılında meydana gelen metrobüs kazasında 17 kişi zarar görmüştü.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Akbulut katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

  • Duruşmada savunma yapan sanık Akbulut, kendisinin yaşlı bir insana yardım etmeye çalıştığını, olayın bu aşamaya gelmesinin asıl nedeninin metrobüs şoförünün ettiği küfür olduğunu öne sürerek, "Üzgünüm" dedi.

  • Son sözü sorulan tutuksuz sanık Akbulut, "Olayın buraya gelmesini ben de istemezdim" ifadesini kullandı.

İşte metrobüsteki kavga ve kaza anı
OYNAT 01:37
İşte metrobüsteki kavga ve kaza anı
Acıbadem'de yoldan çıkan metrobüs, önce karşı yönden gelen iki katlı belediye otobüsüne, ardından da diğer araçlara çarptı. Metrobüsün kaza anı ve içerideki kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Duruşmada, olayda kullanılan şemsiyeyi silahtan sayan mahkeme, sanığın "silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Şemsiyeli dehşet
GÜNDEM
Şemsiyeli dehşet

68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016'da Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na giden metrobüsün, Acıbadem durağında yoldan çıkarak kaza yaptığı belirtilmişti.
  • Kazanın, sanık Murat Akbulut'un metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'na şemsiyeyle vurması sonucunda meydana geldiği aktarılan iddianamede, olayda 17 kişinin zarar gördüğü ifade edilmişti.
  • İddianamede, Akbulut'un "olası kastla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Saldırgan yolcunun şemsiyesine el konuldu
GÜNDEM
Saldırgan yolcunun şemsiyesine el konuldu
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