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Gündem İstanbulda normale dönüyor İlk günden trafik
İSTANBUL

İstanbul'da normale dönüyor: İlk günden trafik

İstanbul'da kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde bazı noktalarda trafik yoğunlu yaşanıyor. Birçok iş yerinin normal mesai saatine dönmesi ve işletmelerin de kepenklerini açması sonrası sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda bazı yerlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi
Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi
  • Gülsuyu, Küçükyalı, Sahrayıcedit, Göztepe mevkilerinde Kadıköy istikametine doğru sabah saatlerinde trafikte yoğunluğu yaşandı.

E-5 ve TEM otoyollarında da birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Beylikdüzü-Avcılar, Yenibosna-Bahçelievler ve Halıcıoğlu-Okmeydanı istikametinde yoğunluk gözlenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yavaş ilerliyor.

DHA
İlk günden trafik

Bazı noktalarda küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi

Haliç Köprüsü'nde de çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Beşiktaş ve bağlantı noktalarında da trafik olduğu gözlendi.

  • İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre saat 09.15'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 49 gösterilirken, toplu taşıma araçlarında da önceki haftalara göre yoğunluk gözlendi.

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