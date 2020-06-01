İstanbul'da normale dönüyor: İlk günden trafik

Gülsuyu, Küçükyalı, Sahrayıcedit, Göztepe mevkilerinde Kadıköy istikametine doğru sabah saatlerinde trafikte yoğunluğu yaşandı.

E-5 ve TEM otoyollarında da birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Beylikdüzü-Avcılar, Yenibosna-Bahçelievler ve Halıcıoğlu-Okmeydanı istikametinde yoğunluk gözlenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yavaş ilerliyor.

DHA İlk günden trafik

Bazı noktalarda küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi

Haliç Köprüsü'nde de çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Beşiktaş ve bağlantı noktalarında da trafik olduğu gözlendi.

İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre saat 09.15'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 49 gösterilirken, toplu taşıma araçlarında da önceki haftalara göre yoğunluk gözlendi.