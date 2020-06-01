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Koronavirüs Rizeye gelen 11 bin 66 çay üreticisine koronavirüs testi yapıldı
TÜRKİYE

Rize'ye gelen 11 bin 66 çay üreticisine koronavirüs testi yapıldı - Rize haberleri

Rize'ye gelen 11 bin 66 çay üreticisine koronavirüs testi yapıldı

Rize'ye diğer illerden gelen 11 bin 66 çay üreticisi ve işçisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kente gelen çay üreticilerine koronavirüs testi yapıldı.
Kente gelen çay üreticilerine koronavirüs testi yapıldı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kente gelen çay üreticilerine yönelik 2. etap tarama çalışmalarını 70 ekiple numune alarak tamamladıkları belirtildi.

Açıklamada, "İki etap şeklinde 180 farklı ekiple toplam 11 bin 66 numune alarak saha taramasını başarıyla tamamlayan özverili ve fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rize'de karantinadaki çay üreticilerine koronavirüs testi yapılıyor: 110 kişilik ekip oluşturuldu
KORONAVİRÜS
Rize'de karantinadaki çay üreticilerine koronavirüs testi yapılıyor: 110 kişilik ekip oluşturuldu

Karantinadaki çay üreticilerine 'Kovid-19' testi yapılıyor
FOTOĞRAF 11
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Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda bir milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile bir süre önce işçi arayışı başladı.
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İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde, 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar sonunda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
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RİZE'YE GELMEK İSTEYENLERİN SAYISI 36 BİNİ AŞTI <br>​ <br>​ Çay üreticileri de İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, izin belgelerini aldı. 4 ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında da üst düzey önlemler alındı.
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İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı. Rize'ye gelmek için başvuranların sayısı ise 36 bine ulaştı. Bunlardan 12 bin dolayında üretici kente gelirken diğer üreticilerinde önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.
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'KOVID-19 TESTİ YAPILIYOR' <br>​ <br>​ Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılarak Rize'ye gelen çay üreticileri evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor.
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İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan 110 kişilik ekip karantinadaki çay üreticilerine Kovid-19 testi yapmaya başladı. Köy ve mahalleleri gezen ekipler, cami hoparlörlerinden anonslar yaptırarak il dışından gelenlerin arasında her evden bir kişiyi belirlenen açık alan ya da cami altlarına çağırıyor.
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Burada test yapılanlar, yeniden evlerine gönderiliyor. Testi negatif çıkan üretici evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evin diğer halkı ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarlası arasında başka bir alanda bulunamayacak.
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14 günün sonunda karantina süreleri biten üreticiler normal yaşamlarına dönebilecek. 3'erli grup halinde dolaşan ekipler, 3 günde 5 bin kişiye test yapacak.
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ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN <br>​ <br>​ Test yaptıran çay üreticisi Mehmet Naci Yılmaz “Uygulamayı çok iyi buldum. Ben geleli 8 gün oldu. Hasta olsaydım belli ederdi kendini'' dedi. Turgay Mercan da “20 Mayıs'ta geldim. Uygulamayı çok iyi buluyorum. Fakat bunu buraya gelmeden İstanbul'da yapsalardı daha iyi olurdu. Kimse hasta olup olmadığını bilmiyor. Bu uygulama İstanbul'da yapılsaydı daha güzel olurdu. Ben zaten 2 aydır evden dışarı çıkmıyordum diye konuştu. Hikmet Kanbur ise “Bunlar güzel şeyler. Milletin sağlığı sıhhati için bu uygulamalar çok güzel ifadelerini kullandı.
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Karantinadaki çay üreticilerine 'Kovid-19' testi yapılıyor
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. Rize İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticileri arasında her evden bir kişiye 'Kovid-19' testi yapmaya başladı. Kentte 3 günde 5 bin kişiye test yapılacak.


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