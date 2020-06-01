Rize'ye gelen 11 bin 66 çay üreticisine koronavirüs testi yapıldı

ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN <br>​ <br>​ Test yaptıran çay üreticisi Mehmet Naci Yılmaz “Uygulamayı çok iyi buldum. Ben geleli 8 gün oldu. Hasta olsaydım belli ederdi kendini'' dedi. Turgay Mercan da “20 Mayıs'ta geldim. Uygulamayı çok iyi buluyorum. Fakat bunu buraya gelmeden İstanbul'da yapsalardı daha iyi olurdu. Kimse hasta olup olmadığını bilmiyor. Bu uygulama İstanbul'da yapılsaydı daha güzel olurdu. Ben zaten 2 aydır evden dışarı çıkmıyordum diye konuştu. Hikmet Kanbur ise “Bunlar güzel şeyler. Milletin sağlığı sıhhati için bu uygulamalar çok güzel ifadelerini kullandı.