İstanbul'da ölümlü trafik kazaları yüzde 50 azaldı

İstanbul'da jandarma sorumluluk bölgesindeki yollarda, yılın ilk 11 ayında meydana gelen ölümlü trafik kazası sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 50 düşüş yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in ilk 11 ayında, 11 ölümlü, 670 yaralanmalı, 682 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken, bin 223 kişi yaralandı. 2017'nin ilk 11 ayında ise 22 ölümlü, 588 yaralanmalı, 664 maddi hasarlı kaza oldu. Bu kazalarda ise 25 kişi hayatını kaybederken, bin 133 kişi yaralandı.

Yaralanmalı kaza sayısı arttı

Buna göre, 2018'de ölümlü kaza sayısı yüzde 50 azalırken, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 14'lük artış yaşandı. Maddi hasarlı trafik kaza sayısında da yüzde 3'lük artış görüldü.

Yine 2018'de bir milyon 163 bin 247 araç kontrol edilirken, 28 bin 710 araca 10 milyon 440 bin 559 lira ceza uygulandı. Kontrol edilen araç sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 43'lük artış sağlandı.

Bu yılın ilk 11 ayında bin 169 sürücü belgesi geri alınırken, 7 bin 97 okul servis aracı kontrol edildi, 102 araca, çeşitli kurallara uymamaktan 20 bin 712 lira ceza kesildi.

Denetim yüzde 83 arttı

Jandarma bölgesinde 2018'in ilk 11 ayında 202 bin 748 hafriyat aracı denetlendi. Bunlardan 6 bin 437'sine 1 milyon 969 bin 235 lira ceza uygulandı. Denetlenen araç sayısı, 2017'ye göre yüzde 83 arttı.

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Yine bu yıl, 78 bin 975 araca tonaj denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 690 araca 1 milyon 410 bin 483 lira ceza kesildi. Tonaj denetimi yapılan araç sayısında da 2017'ye göre yüzde 61'lik artış sağlandı.