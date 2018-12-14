Gündem Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhandan sinyalizasyon açıklaması
POLİTİKA

Hızlı tren kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan sinyalizasyon açıklaması

Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan sinyalizasyon açıklaması

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili "Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor." dedi.

Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, dün Ankara'da meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla açıklama yaptı. Bakan Turhan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sinyalizasyon yoktu kaza oldu" değerlendirmeleri yanlış. Tren kazasıyla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Sinyalizasyon olmazsa olmaz bir sistem değil" dedi.

OLMAZSA OLMAZ DEĞİL!

İşte Bakan Turan'ın açıklamaları:

  • "Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

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