Hızlı tren kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan sinyalizasyon açıklaması Hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan sinyalizasyon açıklaması Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili "Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor." dedi.

14 Aralık 2018, 13:59 Son Güncelleme: 14 Aralık 2018, 14:19 Yeni Şafak