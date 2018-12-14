Gündem YHT kazasında enkaz kaldırmaya kar engeli
ANKARA

​Ankara'daki YHT kazasında enkaz kaldırma çalışmasına kar engeli

YHT kazasında enkaz kaldırmaya kar engeli

Ankara'da meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazası sonrası enkaz kaldırma çalışmaları geç saatlere kadar devam ederken yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle bir süre ara verildi. Hattın, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar açılacağı ifade edildi.

IHA
Ankara'da YHT kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Ankara'da YHT kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Ankara’da yüksek hızlı tren kazasının yaşandığı Marşandiz banliyö istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları gece yarısı yoğun kar yağışı altında devam etti.

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT),Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Saat 16.00 sıralarında istasyon çevresine kurulan dev vinçlerle başlayan çalışmada, ekiplerin kesme ve kaldırma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Tren raylarını bir an önce kullanıma açmak için ara vermeden çalışan itfaiye ve TCDD ekipleri, gece saatlerinde bastıran yoğun kar yağışına rağmen çalışmaları sürdürdü.

Önce yıkılan üst geçidin, ardından da vagonun kaldırılarak, demiryolunun açılacağını belirtildi.

GECE YARISI ARA VERİLDİ

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında enkaz kaldırma çalışmalarına, gece yarısı başlayan kar yağışı nedeniyle ara verildi.

YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılması çalışmalarına gece yarısına kadar devam edildi.

  • Ağır tonajlı vinçlerle yürütülen çalışmalara gece yarısı başlayan ve kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.30'da sıralarında ara verildi.

Yetkililer enkaz kaldırma çalışmaların sabah saatlerinde meteorolojik koşullara bağlı olarak yeniden başlayacağını bildirdi.

Bu arada kaza yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile polisler hazır bekletiliyor.

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