3 ihmal 9 cana mal oldu

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), sabah 06.31’de Ankara Garı’ndan hareket etti. 206 yolcusu bulunan tren, saat 06.36 sıralarında, Marşandiz İstasyonu’na girişinde yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile YHT’nin iki vagonu raydan çıkarak istasyondaki üst geçidin ayaklarına çarptı. Daha sonra üst geçit de vagonların üzerine düştü.

Yaralananlar Ankara’daki çeşitli hastane- lerde tedavi altına alındı.

TREN TERS DÖNÜP RAYDAN ÇIKTI

Trenin 2 vagonu kullanılamaz hale gelirken üçüncü vagon ise ağır hasar aldı. İstasyondaki üst geçit de çarpmanın etkisiyle trenin üzerine çöktü. Büyük hasar gören kılavuz tren ise yaklaşık 30 metre savrularak ters dönüp raydan çıktı. Kazada 3’ü makinist, 6’sı yolcu olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Yararılar Ankara’daki beş hastanede tedavi altına alındı, 15’i taburcu edildi. Kaza için 3 savcı görevlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazada 86 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hulusi Böler - Adem Yaşar

YETKİLİLER 3 İHMALİ AÇIKLADI

İncelemelerin sürdüğü kazayla ilgili yetkililer olayın 3 ihmalden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. İlk ihmalin kılavuz trenden kaynaklandığına dikkat çeken yetkililer şöyle konuştu:

KILAVUZ TREN 15 DAKİKA GECİKMİŞ

“Kılavuz trenin YHT yolundan en az 5 dakika önce ayrılıp daha sonra hareket memuruna pozisyonunu bildirmesi gerekiyordu. Burada kazanın gerçekleştiği konuma baktığımızda kılavuz tren yoldan ayrılması gereken konuma yaklaşık 10 dakikalık mesafe uzaklıkta. Haliyle kılavuzun 15 dakikalık bir gecikme yaptığı rahatça söylenebilir.

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Yusuf Yetim - Dr. Tahsin Ertaş

HAREKET MEMURU İZİN VERMEDEN ÇIKAMAZ

İkincisi ise YHT veya herhangi bir tren hareket memurunun izni olmadan hareket edemez. Hareket memuru ise yolun müsait olup olmadığını bilmeden trene hareket izni veremez. Dolayısıyla burada da bir ihmal var. Yolun boş olduğu bilgisini veren hareket memurunun YHT’nin gardan çıkışına izin vermesi büyük bir hatadır.

Berahitdin Albayrak

MAKİNİST GEÇ FARKETTİ

Son olarak YHT yüksek teknolojiye sahip trenlerdir. Tot-man yani ‘ölü adam’ olarak nitelendirilen bu sistemle makinistin eli 30 saniyede bir kumanda düğmesine değmezse, cihaz makinisti öldü veya bayıldı sanarak kendi kendini durduruyor. Öyle ki hızlı trenin makinisti o sırada yola bakıyordu ama çarpma şiddetine baktığımızda ise makinistin kılavuz treni geç fark ettiğini söyleyebiliriz.”

9 ÖLÜ 86 YARALI

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 86 kişi yaralandı. Yaralılardan 34’ü hastanelerde tedavi altına alındı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada makinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem Ersan can verdi. Hayatını kaybeden makinistlerden 34 yaşındaki Hulusi Böler’in acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı. 2007 Eylül ayından beri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında makinist olarak görev yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Hulusi Böler için yarın Tokat merkeze bağlı Üzümören beldesinde cenaze töreni düzenleneceği bilgisine ulaşıldı. Ölenlerden 53 yaşındaki Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak’ın bilimsel bir programda konuşmak üzere Konya’ya gittiği öğrenildi. Kazada can veren 48 yaşındaki çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş’ın ise Konya’daki özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı olduğu ve nöbet için yola çıktığı belirlendi. 53 yaşındaki Yusuf Yetim’in Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde HDP Belediye Başkan aday adayı olduğu öğrenildi. Yetim’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ankara’ya giden yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Şanlıurfa’ya getirileceği kaydedildi.

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Öğretim üyeleri kazada yaralandı

Yaralananlar arasında Karatay Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Dr. Bülent Bingöl, Dr. Özlem Tekdemir Dökeroğlu ve misafir öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Elbasan’ın yaralandığı ve Ankara’da tedavi altına alındığı belirtildi.

OTOMOBİL ÇALIŞMAYINCA KURTULDU

Makinist Ahmet Turan Demir’İn sabah kar nedeniyle otomobilini çalıştıramayınca hayatta kaldığı ortaya çıktı. Telefonla Gar’daki arkadaşlarını arayan Demir, Eryaman’daki istasyondan trene bineceğini söyledi. Tren, Eryaman İstasyonu’na bir durak kala Marşandiz İstasyonu’nda kılavuz tren ile çarpıştı. Demir, kazada 3 makinist arkadaşını kaybettiğini, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Acılı aileler Adli Tıp önünde yakınlarının naaşlarını almak için gözleri yaşlı bekledi.

En acı bekleyiş

Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilen makinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif Kahan Ertik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan’ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Hayatını kaybedeb 9 kişinin naaşı, Adli Tıp’a sevk edildi. Otopsinin ardından naaşlar ailelere teslim edildi.

CENAZELER OTOPSİ SONRASI AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Cenazeler yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp otoparkında kurulan taziye çadırlarında bekleyen aileler, cenaze nakil araçlarının çıkmasının ardından bölgeden ayrıldı. Kazada hayatını kaybeden Dr. Tahsin Ertaş’ın (48) cenazesini teslim almaya gelen yakını Nezih Yıldırım, kazanın eğitim eksikliği ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Yıldırım, yakınlarını kaybeden tüm ailelere baş sağlığı dileyerek, “Bakın gencecik bir çocuk doktoruydu kendisi. Bugün herkesin acısı büyük ancak böyle bir adamı yetiştirmek neye mal olur, bir daha geri dönüşü var mı bunun? Çok üzgünüz, herkese sabır diliyorum.” diye konuştu.

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Sinyalizasyon ekibine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. “Taksirle ölüme neden olma” suçundan yürütülen soruşturmada 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma dosyasına yansıyan ilk bilgilere göre kazanın, sinyalizasyon arızasından kaynaklandığı bildirildi. Olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E, makasçı, O.Y. ve hareket memuru S. Y. haklarında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Karakutu ve disk inceleniyor

Uçaklardaki karakutu gibi trenlerde de tren donanımlarını kumanda ederek, sistemde oluşan arızaları tespit eden ve kaydeden, ayrıca, trenin aldığı yolun ve güncel hızının hesaplanması amacıyla ‘SICAS’ adında kumanda, izleme ve hadise kaydedici sistemi bulunuyor.

Savcılık incelenmesi için karakutu ve disk sistemini aldı. Kara kutunun incelemesinin tamamlanmasının ardından kaza öncesi ve kaza anında yaşananlar ortaya çıkarılacak. Öte yandan, olay yerini güvenlik kameralarına ait görüntülerin de toplanarak incelemeye alındığı kaydedildi.

Erdoğan’dan talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, tüm birimlerin seferber edilmesi talimatı verdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ardından, Ankara’daki tren kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

OYNAT 02:05 Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonu yakınlarında banliyö treni ile çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında üçü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin tedavisi sürdüğünü açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.