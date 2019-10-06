Gündem İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! İstanbul'da hava durumu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul güne yağmur ile uyandı.
İstanbul güne yağmur ile uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı yağış uyarısından sonra sabah saatlerinde İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. 05:00 itibariyle yağmaya başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı. Bazı noktalarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu.

Balık tutmaya devam ettiler

Yoğun yağışa rağmen balık tutmaya devam ettiler.


Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken Üsküdar'da ise vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.

Balık tutan bir kişi, "2 haftadır boğazda balık sayısında düşme var.Geçen sene aldığımız balığı bu sene göremiyoruz. Balık tutmak bizim için bir hobi olduğu için geldik balık tutuyoruz. Yağmur, çamur demeden arkadaşlarla birlikte balık tutmaya geldik. Yağışta zor oluyor balık tutmak. Yine de bize mutluluk veriyor" dedi.

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