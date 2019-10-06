Gündem Sert sonbahar
İSTANBUL

Sert sonbahar

İstanbul’da önceki gece saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde yaşanan gök gürültülü yağış ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi su bastı. Metrekareye ortalama 10 ila 35 kilogram yağış düştü. Bugün de sürecek yağmurun yarın şehri terk etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul önceki gece kuvvetli sağanak yağışa teslim oldu.
İstanbul önceki gece kuvvetli sağanak yağışa teslim oldu.

İstanbul’da önceki gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarıda bulunduğu gök gürültülü, şiddetli yağmur ve fırtına, gece 02.00’den itibaren özellikle Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih’te etkili oldu.

Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca’da da kendini hissettiren şiddetli yağmur ve rüzgar, gece boyunca sürdü. Çoğunluğu Boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi. Ani yağmur nedeniyle 28 evi su bastı ve 1 araç zarar gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve yol bakım ekipleriyle olaylara müdahale etti. AKOM’dan koordine edilen çalışmalar kapsamında su basan evlerdeki su tahliye edildi, devrilen ağaçlar yollardan kaldırıldı ve uçan çatıların parçaları cadde ve sokaklardan temizlendi. Sabah saatlerinde İstanbul’da kapalı yol ve tehlike arz eden bir durum kalmadı.

  • Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Maltepe’de bir okulun çatısı yerinden sökülerek park halindeki bazı araçların üzerine düştü.
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  • Bahçelievler’de ağacın yola devrilmesi sonucu park halinde bulunan iki araç zarar gördü.

YAĞIŞ BUGÜN DE SÜRECEK

Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece’de metrekareye ortalama 10 ila 35 kilogram yağış düştü. En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa’da görüldü. Kısa zamanda metrekareye ortalama 10-12 kilogram yağmur kaydedildi. Yağışla kuzeyli yönlerden (karayel-poyraz) kuvvetlenen rüzgar nedeniyle dün 30 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi. Yağışların yarın İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.

EGE’Yİ SAĞANAK VURDU

Şiddetli yağış ve fırtına yurdun birçok yerinde etkili oldu. Muğla’nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Kocaeli’de bazı ağaçlar fırtınadan devrildi.

2,5 saatte 4 bin şimşek

  • İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
  • İstanbul’da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü. İstanbul’da yağmura şimşek ve yıldırım eşlik etti. İstanbul’da saat 01.20’den saat 03.44’e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Boğaz üstündeki görsel şölen sunan yıldırım ve şimşekler kameralara da yansıdı. Türkiye genelinde ise dün öğle saatlerinde bu sabah saatlerine kadar ise yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldüğü öğrenildi.

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