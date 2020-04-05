İstanbul'da serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kamu personeli için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul'da, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir.

İstanbul’da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için SERBEST KIYAFET UYGULAMASI’na geçilmiştir.#BirlikteBaşaracağız😷 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020

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