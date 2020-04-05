Gündem İstanbulda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İSTANBUL

Kamuya serbest kıyafet uygulaması geldi mi

İstanbul'da serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kamu personeli için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasında, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kamu personeli için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul'da, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir.

PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek
KORONAVİRÜS
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek

Ankara Üniversitesi duyurdu: Türk bilim insanı Prof. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardı
KORONAVİRÜS
Ankara Üniversitesi duyurdu: Türk bilim insanı Prof. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardı
Abone Ol Google News
Koronavirüse tespit edilmişti

Koronavirüse tespit edilmişti

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

​Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti.
İyileşen sayısı bini aştı

İyileşen sayısı bini aştı

Test sayısında 20 binin üzerine çıkıldı
Koronavirüs<br> izole edildi

Koronavirüs
izole edildi

Ankara Üniversitesi resmi açıklama yaptı.
Her eve <br>ücretsiz maske

Her eve
ücretsiz maske

​İki bakanlık organize oldu dağıtımı PTT yapacak.
Ankara'da hareketli dakikalar

Ankara'da hareketli dakikalar

Karantinada bulunduğu hastaneden kaçmıştı, yakalandı.
Şehit annesinin odunlarını kestiler

Şehit annesinin odunlarını kestiler

Jandarma ekipleri, şehit annesinin isteğini yerine getirdi.
Bakanlık onlara sahip çıktı

Bakanlık onlara sahip çıktı

​Biz 'evde kal'ıyoruz ama onlar sokakta aç.
Hayaller dünya turu hayatlar Yenikapı

Hayaller dünya turu hayatlar Yenikapı

​Sınırlar kapatılınca İstanbul'da mahsur kaldılar.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

Bakanlık, son bir aylık operasyonların bilançosunu açıkladı.
Umutlandıran sözler...

Umutlandıran sözler...

Hastalık düzelebilir, tedaviler çok başarılı.
Giriş çıkışlara kapatıldı

Giriş çıkışlara kapatıldı

Özel izni olan ve çarşı esnafı dışında kimse alınmıyor.
Alkışlarla <br>taburcu edildiler

Alkışlarla
taburcu edildiler

19 hastanın tedavisi daha tamamlandı.
Bugün son

Bugün son

Adıyaman'da semt pazarları kurulmayacak.
Ücreti duyunca<br>tedaviyi yarıda bıraktı

Ücreti duyunca
tedaviyi yarıda bıraktı

Koronavirüs hastasına 80 bin TL fatura çıkardılar.
Meydanlar güvercinlere kaldı

Meydanlar güvercinlere kaldı

​İstanbul ilk kez böyle görüntülendi.
86 yaşında <br>koronayı yendi

86 yaşında
koronayı yendi

Resmiye nine diğer hastalara umut oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.