PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek

Geçtiğimiz günlerde pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı.

ePTTAVM ile ücretsiz maske nasıl alınır

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekiyor.

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor.

PTT, her vatandaşa ücretsiz maske gönderecek.

Aile üyeleri için maske temin etmek isteyenler, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilecek.

Vatandaşların adres bilgilerini doğru girdiklerinden emin olmaları gerekiyor.

Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak teslim edilecek.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamıyor. T.C kimlik numarası ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uyanlara maskeler gönderilecek.

Haftalık 5 adet maske, evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak gönderilecek.

PTT'nin ücretsiz maske dağıtım hizmetini duyurmasından sonra en fazla sorulan aşağıdaki sorulara da yanıt veren bir web sayfası hazırladı.

PTT'NİN ÜCRETSİZ MASKE GÖNDERME SAYFASI

Cumhurbaşkanlığından PTT AVM'den ücretsiz maske ile ilgili duyuru



PTT AVM https://maske.epttavm.com/ internet sitesindeki form doldurarak, ücretsiz maske siparişi verilebilir.

Ücretsiz maske kimler alabilir, yaş şartı var mı?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes PTT AVM internet sitesinden ücretsiz maske siparişi verebilir.

Ücretsiz maske kaç tane alınabilir?

Belirtilen adrese, evdeki her bir kişi için, haftalık 5 adet ücretsiz maske alınabilir.

REKLAM

Her aileden kaç kişi maske alabilir?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.

Ücretsiz maske alımında kargo ücretli mi?

Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Maske almak için gerekli bilgiler nelerdir?

https://maske.epttavm.com/ sitesindeki formda yer alan T.C. kimlik no, ad-soyad, doğum tarihi alanları doldurularak PTT'den ücretsiz maske siparişi verebilirsiniz.

Koronavirüse karşı maske kullanımının önemi

Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şenol, "Yeni tip koronavirüsten korunmak için hastalık belirti ve bulguları gösteren kişiyle 1 metreden daha yakın mesafede bulunmayanların maske takmasına gerek yok. Hasta bakımı yapan ya da hasta olan kişiler ile yakın temasta bulunmak durumda kalan kişilerin ise cerrahi maske diye isimlendirilen 'normal' maske takmaları yeterli." dedi.

Maskelere ilişkin ise Şenol, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Normal maske, partikül süzme kapasitesi sınırlı olan bir maskedir. Hasta ile 1 metreden yakın olmadığınızda hiç işinize yaramaz. En fazla 2 saat süre ile takılmalıdır. Normal maskeyi takarken ve atarken çok dikkatli olunmalı ve eller ile maskenin dış yüzeyini ellememeli.”

Maske nedir?

Maske virüs gibi biyolojik, kimyasal, fiziksel toz ve partikülerine karşı çalışanları koruyan, yüze takılan kişisel koruyucu bir donanımdır.

Cerrahi maskenin özellikleri nelerdir?

Cerrahi tıbbi maskeler TSE-EN 14236 standardına göre üretilerek CE belgesi almış maskelerdir, Ameliyathanelerde ve benzer özelliklere sahip diğer tıbbi ortamlardaki cerrahi işlemler sırasında enfeksiyon etkenlerinin personelden hastalara ve hastalardan personele bulaşmasını sınırlamak amacıyla tasarlanmış maskeler olup, cerrahi maskeler olarak 2 yada 3 katlı olarak kağıt veya kumaştan üretilmişlerdir.

REKLAM

DSÖ ve CDC (Centers for Disease Control and Prevention /ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) toplum içinde dolaşmalarda TSE-EN 14236 standardına uygun 3 katlı Cerrahi tıbbi maskelerin yeterli olduğunu belirmektedir.

PTT'NİN ÜCRETSİZ MASKE GÖNDERME SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN