Gündem Kağıthanede İETT otobüsü seyir halindeyken tekerleği fırladı Faciadan dönüldü
İSTANBUL

Kağıthane'de İETT otobüsü seyir halindeyken tekerleği fırladı: Faciadan dönüldü

İstanbul Kağıthane'de yolcu dolu İETT otobüsünün arka tekerleği, seyir halindeyken fırladı. Tekerlek yokuş aşağı hızla giderken, otobüs şoförü aracı durdurdu. Korku dolu anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı: Faciadan dönüldü
İstanbul/Kağıthane

Olay dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Şişli-Sultangazi hattındaki körüklü İETT otobüsünün, Dersaadet Caddesi'nde virajı dönerken, sol arka tekerleklerinden biri fırladı. Tekerlek hızla yokuş aşağı yuvarlanırken, otobüs şoförü aracı durdurup, olası bir faciayı engelledi.

Büyük korku yaşayan yolcular otobüsten indi. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

Kağıthane'de seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı
OYNAT 00:57
Kağıthane'de seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı
İstanbul Kağıthane'de yolcu dolu İETT otobüsünün arka tekerleği, seyir halindeyken fırladı. Tekerlek yokuş aşağı hızla giderken, otobüs şoförü aracı durdurdu. Fırlayan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yol yardım ekipleri, otobüse yedek lastik takarak arızayı giderdi.

Otobüs garaja çekilirken, kopan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ümraniye’de refüjden uçan otomobilin İETT otobüsü ile çarpıştığı kaza kamerada
OYNAT 00:59
Ümraniye’de refüjden uçan otomobilin İETT otobüsü ile çarpıştığı kaza kamerada
Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje vurup karşı yöne geçerek İETT otobüsüyle çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İstanbul’da akıl almaz kaza: 10 tonluk İETT otobüsünü itip kurtardılar
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, önceki hafta pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde şoför Bekir Güder (34) arızalanan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arkada bulunan motor bölümüne geçti.
Title
Kaputu açan Güder, kafasını içeriye sokarak tamirata başladı. O esnada park halindeki otobüsünden inen Yılmaz Gölge (48), 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre imdat frenini çekmedi.
Title
Kısa bir süre sonra otobüsün birkaç metre kayması sonucu Güder, iki otobüs arasında kaldı. Sıkışan adamın feryadını duyan vatandaşlar, koşarak Güder’in yanına geldi. Onlarca vatandaş yaklaşık 10 ton ağırlığındaki otobüsü elleriyle geriye doğru ittirerek Güder’i bulunduğu yerden kurtardı. Otobüsün kaydığı ve vatandaşların otobüsü ittiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Title
Olayda yaralanan Bekir Güder için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Güder’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kayan otobüsün ön ve yan camlarının kırıldığı görüldü.
Title
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ofiste otururken bağırış seslerini duydum. Dışarıya çıktım, bir baktım ki otobüs kaymış. Arkadaşlar otobüsü iterken, şoför aracın altındaydı. İki arkadaşla beraber tuttuk ve alttan dışarıya çıkarttık. Daha sonra otobüsün imdat frenini çektiler ve otobüs durdu. En başta yaralı şoför ‘Ben neredeyim’ diyordu. Zaman geçince toparladı ama kolu falan kırılmıştı, durumu fenaydı. İç kanaması var mı diye şüphe ettik ama sağlık ocağından hemşireler geldi baktı, sonra da ambulans geldi ve alıp götürdü. Şoför arıza olduğu için motor kısmındaymış. Tamir etmek için uğraşıyordu ama böyle bir olay oldu. Diğer şoförlerin söylediğine göre imdat frenini çekmemiş, o yüzden otobüs kaymış. Otobüsü 20-25 kişi geriye ittirdik. Bozuk olan aracın kapağı açık olmasa ve başı içeride olmasaydı adamı kaybetmiştik” dedi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Title
İstanbul’da akıl almaz kaza: 10 tonluk İETT otobüsünü itip kurtardılar
Kağıthane'de arızalı otobüsünü tamir etmek için motor kısmına geçen şoför, park halindeyken kaymaya başlayan arkadaki otobüsle kendi otobüsü arasında kaldı. Sıkışan adamı onlarca vatandaş yaklaşık 10 tonluk otobüsü geriye iterek kurtarırken, akıl almaz o anlar kameralara yansıdı.

İETT şoförü kadın yolcuyu tehdit etti
OYNAT 00:25
İETT şoförü kadın yolcuyu tehdit etti
İstanbul'da durakta durmak yerine yolun ortasında yolcu indiren İETT şoförü kendisine tepki gösteren kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.
Tarım Kredi Marketlerde dev indirim

Tarım Kredi
Marketlerde dev indirim

13-31 Ocak listesi yayımlandı.
Herkes ayakta alkışladı

Herkes ayakta alkışladı

​Kurye piyanist bu kez sahnede çaldı.
İsveçteki alçak eyleme suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı açıkladı.

​Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir.

Bakan Karaismailoğlu tarih verip duyurdu.

Sipariş veren 5 yıl bekliyor.

​Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor.

​Üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.