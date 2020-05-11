İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca artacak: 30 dereceyi bulması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hafta boyunca yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü kuzeyli rüzgarlarla beraber bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul'da ise bir hafta boyunca yağış görüleceği tahmin edilmezken havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

HAYAT Haftaya yaz geliyor: Sıcaklık 32 dereceyi görecek

FOTOĞRAF 8 Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi AVM'ye giriş kuyruğu: Vatandaşlar sabah saatlerinde akın etti, kuyruk oluştu Beylikdüzü'de bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Marmara Denizine kıyısı bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe sahili turuncu renge boyandı. Denizin turuncu renge boyanması kimi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, her yıl bu aylarda denizde planktonların çoğalması nedeniyle turuncu rengin oluştuğu biliniyor. Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda da yoğun şekilde turuncu renk meydana gelmişti. Paniğe gerek yok <br> <br> Turuncu renk ile ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başladığı ifade edilerek, Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır... Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ’ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara’nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla ’noctiluca’ denilir” ifadelerine yer verildi. Doğal ekolojik bir olay Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusunun olmadığı da ifade edilerek, “Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye’nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir” şeklinde açıklamalarda bulunuldu. Marmara Denizi yine turuncuya büründü Marmara Denizi yine turuncuya büründü Marmara Denizi yine turuncuya büründü Marmara Denizi yine turuncuya büründü Marmara Denizi yine turuncuya büründü Tekirdağ'ın şehir merkezinde kıyı sahil şeridi turuncu renge boyandı. Turuncu renk drone ile havadan görüntülendi.

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