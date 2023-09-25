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İstanbul'da şoke eden olay: Sinirlendiği adama zıpkınla saldırdı

İstanbul Yeşilköy sahilinde bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Yaralanan kişi bacağında zıpkınla hastaneye kaldırılırken, zıpkınlı saldırganı yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

10:27 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Zıpkınla yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Zıpkınla yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Yeşilköy Sahilinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Talihsiz adam bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Zıpkınlı saldırgan aranıyor

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağında ki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

#İstanbul
#Yeşilköy
#zıpkın
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