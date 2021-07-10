Gündem İstanbulda 10 bin litre sahte içki ele geçirildi Markaları birebir taklit etmişler
İSTANBUL

İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi: Markaları birebir taklit etmişler

Esenler ve Bağcılar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, markalar birebir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda son dakika sahte içki operasyonu: 10 bin litre ele geçirildi
Foto/arşiv

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Esenler ve Bağcılar'da bulunan depolarda sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresleri belirledi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 bin litre sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 bin litre sahte içki ele geçirildi

İki ilçedeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, markaları bire bir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiketle ambalajlanan piyasaya sürülmeye hazır şişelerde farklı çeşitlerde toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan G.Ş. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde üretilmiş.
Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde üretilmiş.

Öte yandan jandarma ekipleri, sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere bir çok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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