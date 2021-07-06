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Tekirdağ'da sahte içki kâbusu bitmiyor: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanede 2'si entübe 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Tekirdağda sahte içki kâbusu bitmiyor: Ölü sayısı 12ye yükseldi
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Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin, Hasan Nişancı hayatlarını kaybetti. Hastanede entübe olan Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman’ın bu sabah saatlerinde yaşamını yetirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 12’ye çıktı.

  • Çorlu Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2’si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı

Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirildi
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Sahte içkiden zehirlenerek 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si entübe, 14 kişinin de tedavisinin sürdüğü Tekirdağ’da, polis ekipleri sahte içki üretimi ve satışına karşı denetimlerini artırdı.
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malkara’da bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirledi.
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Eve baskın yapan polis, yaptığı aramada 545 litre sahte içki, içki imalatında kullanılan düzenekler ve çok sayıda pet şişe ele geçirdi.
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Polis, olayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.
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Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 545 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.


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