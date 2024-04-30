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Yargı değişikliğinde soyadı düzenlemesi gündemde! 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte yeni yargı paketinde yapılacak değişiklikler

9. yargı paketi düzenlemesi yolda... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Meclis'e geleceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Yeni kanun teklifi denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi yargıya yönelik birçok düzenlemeyi kapsıyor. Bu noktada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı? İşte yeni yargı paketindeki son gelişmelere dair ayrıntılar...

13:50 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
9. Yargı Paketi
9. Yargı Paketi

9. yargı paketinin çıkacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. yargı paketinin hayata geçirilmesinin ardından tüm gözler 9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe çevrildi. Peki, 9. yargı paketinde son durum ne?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MADDELERİ NELER?

31 Mart yerel seçimleri ve bayram nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 1.5 ay ara veren TBMM, 16 Nisan Salı günü açıldı. Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mart ayında 9. yargı paketi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız."

Paketteki başlıca maddeler şu şekilde;

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Soyadı düzenlemesi yapılacak.

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.



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