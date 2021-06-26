Gündem Tekirdağda sahte içki bir can daha aldı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sahte içki bir can daha aldı

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tekirdağda sahte içki bir can daha aldı
Arşiv

İlçede rahatsızlanan kişi hastaneye başvurdu, tetkiklerde rahatsızlığın sahte içki zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Sahte içkiden zehirlenerek hastanedeki tedavileri sürenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Yoğun bakımdaki 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltı sayısı 5'e çıktı

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce 3 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden büfe sahipleri H.C. ve S.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "sahte içki satmak" suçundan tutuklandı.

Sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 13 kişiden yabancı uyruklu bir kişi dün yaşamını yitirmişti. Hastanede tedavi gören Emin Kırcaali de (73) yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede dün polis ekiplerince yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmiş, iş yeri sahipleri N.U. ve K.U. gözaltına alınmıştı.

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